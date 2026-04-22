Khi chi phí xăng dầu biến động, người dùng thay đổi cách chọn ô tô

Những “giá trị cốt lõi” từng bị xem nhẹ

“Thời nay, người mua xe để ý đến thiết kế, công nghệ, tiện ích chứ mấy giá trị cốt lõi của hãng Nhật như tiết kiệm đã cũ rồi, chỉ thế hệ bố mẹ, chú bác mới quan tâm thôi”, đó là quan điểm của không ít người trên bài đăng của các diễn đàn ô tô. Thế nhưng, những đợt điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua do ảnh hưởng của bất ổn chính trị đã khiến không ít chủ xe và khách hàng chuẩn bị mua xe phải tính toán lại chi phí nuôi xe.

Khách hàng mua xe quan tâm đến chi phí vận hành dài hạn.

Với những người dùng thường xuyên di chuyển bằng ô tô, đặc biệt trong cung đường đô thị đông đúc như tại Hà Nội hay TP.HCM, giá xăng ở thời điểm vượt mức 30.000 đồng/lít đã gây nên cú sốc tâm lý.

Không chỉ nhiên liệu, các chi phí khác như bảo dưỡng, sửa chữa cũng được quan tâm trở lại và là yếu tố để người chuẩn bị mua xe cân nhắc. Giờ đây, vòng tuần hoàn giá trị “bền bỉ - tiết kiệm” đã quay trở lại, là yếu tố nền tảng trong quyết định chọn xe của đông đảo người tiêu dùng Việt.

Bảo dưỡng tiện lợi, chi phí hợp lý, linh kiện - phụ tùng phổ biến, Yaris Cross xác lập cột mốc doanh số mới.

Với rất nhiều người dùng phổ thông, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tài sản gắn bó lâu dài. Bởi vậy, bỏ ra khoảng 700 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe, người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng về tính ổn định của xe, chi phí vận hành hàng tháng và uy tín của hãng xe tại Việt Nam.

Hùng Anh, bạn trẻ đang làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại Hà Nội, cho biết: “Sau 2 năm sử dụng Yaris Cross HEV, chiếc xe chưa từng hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thấp và tiền xăng trung bình mỗi tháng không quá 500.000 đồng. Tính ra mỗi ngày, chi phí xăng xe chỉ bằng một ly cà phê”.

Xe “kinh tế” có triển vọng tăng trưởng

Yaris Cross HEV giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Tháng 3, bên cạnh sự bùng nổ của xe điện thì doanh số xe động cơ đốt trong cũng tăng gần gấp đôi so với tháng 2. Trong đó, các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu đạt doanh số đột phá. Điển hình, Toyota Yaris Cross dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số với 2.378 xe. Riêng phiên bản Hybrid tự sạc (HEV) đạt 464 xe, tăng gấp 7 lần so với tháng trước đó. Yaris Cross HEV cũng lọt top 5 mẫu xe bán chạy nhất mảng xe Hybrid tại Việt Nam tháng 3, theo thống kê của VAMA.

Theo thông tin từ hãng, Yaris Cross có mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu trong phân khúc B-SUV, chỉ 3,8L/100km với bản HEV và 5,95L/100km với bản thuần xăng, khi di chuyển trên đường hỗn hợp. Thực tế, anh Hùng Anh cũng cho biết thêm, mức tiêu hao nhiên liệu còn thấp hơn hãng công bố, tùy thuộc vào kỹ năng lái xe của người dùng.

Yaris Cross HEV linh hoạt di chuyển trong đô thị.

Yaris Cross là mẫu xe trụ cột doanh số của Toyota suốt thời gian qua. Mẫu xe là đại diện cho hãng Nhật trong kỷ nguyên mới, mang đến giải pháp di chuyển toàn diện cho người Việt với một chiếc xe phong cách bên ngoài, tiện ích bên trong, công nghệ hiện đại phù hợp xu thế và an toàn tiên tiến.

Cả hai phiên bản của mẫu xe này đều được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng hiện đại gồm: Điều khiển hành trình chủ động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động. Bên cạnh đó, những tiện ích như camera 360, phanh tay điện tử, kính trần xe toàn cảnh, sạc không dây, đá cốp…biến Yaris Cross trở thành “ngôi nhà di động” thông minh, được lòng khách hàng trẻ.

Với gần 19.000 xe lăn bánh trên khắp cả nước trong suốt gần 2 năm qua, Yaris Cross đã chứng minh được sức hút và trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng Việt yêu thích một mẫu xe gầm cao, thiết kế trẻ trung và giàu công nghệ trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.