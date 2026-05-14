Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng vụ loạt web phim lậu đóng cửa

Thời gian qua, loạt website xem phim lậu ngừng hoạt động sau công điện của Thủ tướng về tăng cường chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 14/5, lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM nêu quan điểm về vụ việc.

Sở Văn hóa và Thể thao xác định vi phạm bản quyền phim trên môi trường số không chỉ là vấn đề sở hữu trí tuệ, mà còn gắn với nhiều nguy cơ khác như quảng cáo cờ bạc, cá độ, lừa đảo trực tuyến và mất an toàn dữ liệu cá nhân của người xem.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, Sở tăng cường phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng để rà soát, cung cấp thông tin và xử lý theo thẩm quyền; Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng xem phim lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ là tiếp tay cho vi phạm pháp luật và tự đặt mình trước rủi ro an toàn số khi các quyền của cá nhân và nhiều bên liên quan bị ảnh hưởng. Cuối cùng là đẩy mạnh hậu kiểm, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, điện ảnh, giải trí thuộc phạm vi quản lý.

Các website xem phim lậu xuất hiện tràn lan nhiều năm qua.

Trước đó vào ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc trong thời gian 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Ngay sau đó, hàng loạt trang web lậu về phim ảnh, game show, bóng đá… đóng cửa. Các trang web có thể kể tới Thìa phim, Phim4k, Cò TV… dừng hoạt động. Khi truy cập vào những trang web này, người dùng nhận thông báo: “Nội dung đã được đóng cửa theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam”. Một số trang web khác như Motphim, Phimmoi cũng không thể truy cập.

Ngày 6/5, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền; không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu có vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu việc tổ chức kiểm tra được triển khai thực hiện phải đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, loại hình có nguy cơ phát sinh vi phạm cao trên môi trường số.