Trường Đại học Thăng Long khai trương AI Lab tại Hòa Lạc

Sự kiện có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đại diện doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, lãnh đạo Trường Đại học Thăng Long cùng các đại biểu, đối tác và khách mời liên quan.

Với Trường Đại học Thăng Long, AI Lab tại NIC Hòa Lạc không đơn thuần là phòng chức năng mới, mà là bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực đào tạo ứng dụng, thúc đẩy nghiên cứu gắn liền với thực tiễn và mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

AI Lab của Trường Đại học Thăng Long tại NIC.

Việc đặt AI Lab ngay trong khuôn viên NIC Hòa Lạc cho phép Trường Đại học Thăng Long tiếp cận và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động tại đây - nơi quy tụ sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Meta, Google... Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường từng bước nâng tầm chất lượng đào tạo nhân lực tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động của Trường Đại học Thăng Long trong khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược trong hệ sinh thái như Viettel, FPT, VNPT,...

TS. Trương Nhật Hoa – Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long khẳng định: "Trường Đại học Thăng Long mang AI Lab đến không gian của NIC Hòa Lạc với một mục tiêu rõ ràng: sinh viên phải được học và làm trên những bài toán thật của doanh nghiệp. Mọi nghiên cứu, thực hành tại đây đều hướng tới việc tạo ra sản phẩm thực tế, qua đó cung cấp nguồn nhân lực AI có năng lực thực chiến, đáp ứng đúng thị trường công nghệ hiện nay".

AI Lab được bố trí tại tầng 2, NIC Hòa Lạc. Không gian này được định hướng phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu như tổ chức học phần thực hành, triển khai các hoạt động trải nghiệm công nghệ, kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - sinh viên, hỗ trợ phát triển các ý tưởng nghiên cứu ứng dụng và tạo môi trường học tập có tính tương tác cao cho người học.