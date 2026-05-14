Cổ phiếu vốn hóa lớn thăng hoa, VN-Index lập đỉnh cao mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 14/5 ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh mẽ khi dòng tiền tập trung trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index bứt phá 27,09 điểm (1,43%) lên mức 1.925,46 điểm, chính thức thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Toàn sàn HoSE có 165 mã tăng, 128 mã giảm và 76 mã đứng giá.

Nhóm VN30 ghi nhận 24 mã tăng, 4 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. VN30-Index tăng 25,11 điểm (1,23%) lên 2.068,62 điểm.

Đà tăng của VN-Index được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) và các mã trụ như VCB, VPB, BID, GAS, CTG...

Kết phiên hôm nay, VIC tăng 3,98%, lên mức 229.800 đồng/cổ phiếu. Tương tự, mã thuộc nhóm Vingroup khác là VHM tăng 2,95%, lên 157.000 đồng/cổ phiếu và VRE tăng 3,48% lên 34.150 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong danh sách nhóm cổ phiếu đỡ chỉ số bất ngờ có mã FPT. Sau chuỗi ngày bị khối ngoại xả mạnh tay, phiên hôm nay, mã FPT tăng 4,53%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ hút mạnh dòng tiền và đồng loạt tăng giá sau nhiều phiên giao dịch trầm lắng. Nhiều mã ghi nhận mức tăng tích cực, như VPB tăng 3,24%, BID tăng 1,75%, VCB tăng 1,5%, TCB tăng 1,19%, ACB tăng 1,33%, TPB tăng 1,6%, MSB tăng 1,84%, CTG tăng 1,13%...

Hàng loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm bất động sản cũng tăng mạnh như: NLG tăng 2,47%, KDH tăng 1,93%, PDR tăng 1,22%, DIG tăng 1,37%, DGC tăng 2,63%...

Ở chiều ngược lại, một cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành điều chỉnh mạnh, kìm hãm đà tăng chung của thị trường gồm: VCK giảm 2,35%, GEE giảm 1,98%, BMP giảm 2,42%, PLX giảm 1,24%...

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,18%) lên 255,07 điểm. Toàn sàn có 67 mã tăng, 70 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Trong khi đó, chỉ số UPCOM-Index tăng 0,07 điểm, đạt 126,35 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản không thực sự tương xứng với mức tăng mạnh của chỉ số. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.880 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với những phiên bùng nổ dòng tiền trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 23.000 tỷ đồng.

Một điểm tích cực khác trong phiên hôm nay là khối ngoại bất ngờ quay trở lại gom hàng sau nhiều phiên liên tiếp bán ròng. Tổng giá trị mua ròng trên cả ba sàn đạt hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, 5 mã được mua ròng mạnh nhất là VIC, MSN, SSI, BSR, ACB.