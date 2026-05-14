HLV Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam đến World Cup là ai?

Sau khi giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự U17 World Cup, huấn luyện viên Cristiano Roland trở thành nhân vật được chú ý với nhiều lời khen. Nhà cầm quân người Brazil gắn bó với bóng đá Việt Nam từ khi còn là cầu thủ, đạt được nhiều thành công trước khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ.

Tiểu sử HLV Cristiano Roland

Cristiano Roland (tên đầy đủ là Cristiano Rocha Canedo Roland) sinh ngày 4/10/1976 tại Brazil - cái nôi sản sinh nhiều tuyển thủ nổi tiếng. Sự nghiệp của cựu hậu vệ trái này kéo dài từ năm 1994 đến 2016, với 399 trận đấu cùng 11 danh hiệu cấp câu lạc bộ. Ông từng là một trong những ngoại binh đẳng cấp cao nhất thi đấu tại V.League.

HLV Cristiano Roland cựu cầu thủ bóng đá người Brazil từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. (Nguồn: VFF)

Cristiano Roland trưởng thành từ lò đào tạo của Gremio trước khi chuyển sang Vasco da Gama vào năm 1996. Đây cũng là giai đoạn giúp Cristiano sớm khẳng định tên tuổi khi góp mặt trong đội hình Vasco vô địch Brasileirao 1997 - giải đấu cao nhất Brazil.

Sau quãng thời gian ngắn ở Gremio, Cristiano quyết định sang châu Âu thi đấu và gia nhập Beira-Mar của Bồ Đào Nha vào năm 1998. Những ngày đầu không hề dễ dàng khi đội bóng phải xuống hạng tại Primeira Liga, nhưng hậu vệ người Brazil vẫn kịp cùng CLB giành Cúp quốc gia Bồ Đào Nha năm 1999.

Tại Beira-Mar, Cristiano Roland dần trở thành nhân tố quan trọng nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những cú đá phạt uy lực. Mùa giải 2000-2001 đánh dấu bước ngoặt khi ông ghi ba bàn thắng. Trong số đó có hai pha lập công vào lưới Porto, góp phần giúp Beira-Mar tạo nên những chiến thắng gây tiếng vang.

Phong độ ấn tượng giúp Cristiano lọt vào mắt xanh của Benfica - một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha. Năm 2002, ông ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Da Luz. Dù phải cạnh tranh vị trí khốc liệt và không thường xuyên đá chính, Cristiano vẫn có cơ hội góp mặt trong đội hình giành Cúp quốc gia Bồ Đào Nha mùa 2003-2004.

Quãng thời gian chinh chiến tại Primeira Liga và UEFA Champions League không chỉ giúp Cristiano Roland nâng cao chuyên môn mà còn mang đến cho ông cơ hội tiếp cận với tư duy bóng đá hiện đại của châu Âu. Dù không phải cái tên quá nổi bật, cựu hậu vệ người Brazil vẫn được đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp, lối chơi tỉnh táo và khả năng đọc trận đấu.

Năm 2007, Cristiano Roland bất ngờ chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Năm 2007, ông gia nhập Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Tại V.League, Cristiano nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, luôn thi đấu với tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao.

HLV Cristiano Roland được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VFF)

Sau một thời gian ngắn trở lại Beira-Mar năm 2008, ông tái xuất Hà Nội T&T vào năm sau và góp công lớn giúp đội bóng thủ đô vô địch V.League các mùa 2010 và 2013, đồng thời giành Siêu cúp quốc gia.

Tại V.League, ông ghi 22 bàn sau 145 trận. Khép lại mùa giải 2015, Cristiano Roland trở về khoác áo Beira-Mar trước khi chính thức giải nghệ vào tháng 7/2016.

Sự nghiệp huấn luyện viên Cristiano Roland

Dấu ấn của cựu hậu vệ người Brazil tại bóng đá Việt Nam không dừng lại ở đó. Từ một ngoại binh giàu cá tính trên sân cỏ, ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên, mở ra chương mới trong hành trình sự nghiệp của mình.

Sự nghiệp huấn luyện của ông bắt đầu bằng việc học từ bằng C đến Pro của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Điểm nổi bật trong triết lý bóng đá của Cristiano Roland là đề cao tính hiệu quả và kỷ luật chiến thuật. Dưới sự dẫn dắt của ông, các cầu thủ không theo đuổi thứ bóng đá phô diễn kỹ thuật, nhưng luôn thể hiện sự mạch lạc trong cách triển khai.

Đầu năm 2021, Cristiano Roland gia nhập Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) để làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện. Đến tháng 9/2023, ông trở lại Hà Nội để trực tiếp dẫn dắt các đội U15 và U17. Các đội trẻ nhanh chóng để lại dấu ấn với nhiều kết quả tích cực trước khi lên đội tuyển quốc gia.

HLV Cristiano Roland dẫn dắt U17 Việt Nam viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Năm 2024 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của Cristiano Roland khi ông đưa U17 Hà Nội lên ngôi vô địch giải U17 quốc gia. Thành công đó giúp nhà cầm quân người Brazil được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt U17 Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam được trao cho một HLV ngoại.

Tháng 10 năm đó, Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025. Đây là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi các đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup.

Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Roland vẫn liên tiếp giành các kết quả hòa 1-1 trước Australia, Nhật Bản và UAE. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã xảy ra ở lượt trận cuối khi U17 UAE ghi bàn ở cuối trận, khiến Việt Nam đánh rơi tấm vé dự World Cup trong gang tấc dù khép lại vòng bảng mà không thua trận nào.

Sau thất bại đáng tiếc ấy, Cristiano Roland nhanh chóng cùng thế hệ cầu thủ sinh năm 2009 hướng tới mục tiêu mới. Chức vô địch Đông Nam Á trở thành cú hích lớn về tinh thần cho toàn đội trước khi bước vào hành trình quan trọng tiếp theo, nơi họ lần lượt chạm trán Yemen, Hàn Quốc và UAE với khát vọng chinh phục tấm vé World Cup.

Ngày 13/5, U17 Việt Nam viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026. Chiến thắng quyết định trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026 không chỉ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland đi tiếp, mà còn giúp họ khẳng định vị thế bằng ngôi đầu bảng C.

Điều đáng nói, đây là bảng đấu quy tụ hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có U17 Hàn Quốc - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng, với lối chơi kỷ luật và đầy bản lĩnh, U17 Việt Nam đã vượt qua mọi dự đoán để dẫn đầu bảng đấu được xem là khó khăn nhất giải, tạo nên kỳ tích khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa.