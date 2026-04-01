HLV Roland bật mí bí quyết giúp U17 Việt Nam hạ U17 Australia, vào chung kết

(VTC News) -

Tối 22/4, U17 Việt Nam ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trước U17 Australia ở bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp U17 Việt Nam vào chung kết gặp U17 Malaysia.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý”.

HLV Cristiano Roland hài lòng với màn trình diễn của U17 Việt Nam

Theo nhà cầm quân người Brazil, yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ. “Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia”, HLV Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland cũng dành lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu: “Tôi muốn cảm ơn BHL và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện”.

Dù giành vé vào chung kết, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”, HLV người Brazil khẳng định.

U17 Việt Nam tái ngộ U17 Malaysia ở chung kết

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng: “U17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24/4 tới. Trước đó, tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận căng thẳng và khó lường hơn.