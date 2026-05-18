Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Theo quyết định, Đoàn đàm phán Chính phủ có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Đoàn đàm phán sẽ tham gia xử lý các nội dung hợp tác song phương, đa phương, khu vực cũng như các cơ chế trong khuôn khổ hợp tác quốc tế khác.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ tham mưu chiến lược, chủ trì đàm phán và triển khai các cam kết quốc tế về kinh tế, thương mại của Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là tham mưu xây dựng chủ trương, chiến lược, kế hoạch và phương án tổng thể khi Việt Nam tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại; đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác phù hợp lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đàm phán; xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thương lượng; triển khai kết quả đàm phán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ.

Các Phó Trưởng đoàn gồm: 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ vai trò Phó Trưởng đoàn thường trực; 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực về thuế, hải quan, đầu tư, dịch vụ tài chính, mua sắm chính phủ; 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách công tác đối ngoại, vận động ngoại giao trong đàm phán kinh tế - thương mại.

Thành viên Đoàn còn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị phụ trách thương mại quốc tế của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan khác.

Quyết định cũng nêu rõ việc thành lập các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật theo từng hiệp định, thỏa thuận thương mại quốc tế cụ thể nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính nhất quán trong quá trình đàm phán.