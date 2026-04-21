Vai trò của tài chính tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế hai con số

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng chính. Nhưng để đạt mục tiêu tham vọng, bài toán không dừng lại ở việc huy động nguồn lực tài chính khổng lồ, mà quan trọng hơn phụ thuộc rất lớn vào cách phân bổ dòng vốn sao cho có trách nhiệm và bao trùm.

Trong khuôn khổ diễn đàn Bloomberg Businessweek Vietnam gần đây, tại phiên thảo luận với chủ đề “Tái cấu trúc dòng vốn cho tăng trưởng hai con số”, ông Michal Skalicky cho rằng tài chính tiêu dùng sẽ nắm giữ vai trò chiến lược trong giai đoạn “Đổi mới 2.0” của đất nước. Theo ông, đây vừa là kênh mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho đông đảo người dân, đồng thời là công cụ thúc đẩy tiêu dùng nội địa - một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy nền tảng tiêu dùng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế

Trong suốt 18 năm qua, Home Credit Việt Nam tập trung phục vụ những cá nhân vừa mới gia nhập thị trường lao động hoặc lần đầu tiên tiếp cận các dịch vụ tài chính. Họ thường không có lịch sử tín dụng và gặp nhiều rào cản khi cố gắng tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống.

“Khi kinh tế tăng trưởng, vấn đề không phải là huy động được bao nhiêu vốn, mà là cách chúng ta triển khai nó có trách nhiệm và bao trùm đến mức nào, nghĩa là không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng như đảm bảo mọi khoản vay đều giúp khách hàng tốt lên”, ông chia sẻ.

Trên thực tế, đến nay Home Credit đã phục vụ gần 18 triệu khách hàng, chiếm thị phần đáng kể trong tổng quy mô khoảng 35 triệu người Việt Nam chưa được hệ thống ngân hàng hỗ trợ đầy đủ.

Đáng chú ý, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) vẫn được duy trì an toàn 1,66%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành, điều này đảm bảo rằng những người được vay vốn đều có khả năng chi trả.

Ông Michal Skalicky thảo luận cùng các diễn giả tại sự kiện. (Ảnh: Home Credit)

Để làm được như vậy, ông Michal Skalicky nhấn mạnh vai trò của thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm. Việc cung cấp tín dụng kịp thời, dễ tiếp cận giúp các hộ gia đình ổn định dòng tiền và duy trì sức mua cho các nhu cầu thiết yếu như phương tiện đi lại, truy cập kỹ thuật số hay giáo dục...

Nhờ vậy, Home Credit đồng thời góp phần gia tăng sức cầu trên thị trường, hỗ trợ các nhà sản xuất và bán lẻ, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Home Credit chú trọng mở rộng tiếp cận tài chính trên quy mô lớn. Thông qua dữ liệu và hệ thống chấm điểm tín dụng được hỗ trợ bởi công nghệ, doanh nghiệp có thể đưa khách hàng mới vào hệ thống tài chính chính thức một cách an toàn, thuận tiện và nhanh chóng.

“Bài toán” quản trị rủi ro khi tăng trưởng

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính ước tính Việt Nam cần tới 1.400 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 280 tỷ USD mỗi năm. Đây có thể xem là một con số tham vọng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Trao đổi trong phiên thảo luận, các chuyên gia tập trung vào câu chuyện huy động nguồn lực tài chính, trong khi Home Credit chọn khơi thông dòng vốn bằng tiêu dùng cá nhân.

Ông Michal Skalicky nhấn mạnh rằng với đặc thù phục vụ nhóm khách hàng dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế, Home Credit chú trọng quản trị rủi ro từ trước khi cho vay đến khi giải ngân, đảm bảo chất lượng của từng khoản vay.

Chia sẻ thêm bên lề sự kiện, ông Michal Skalicky cho biết trong quá trình thẩm định hồ sơ, Home Credit áp dụng các mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu để đánh giá khả năng chi trả của khách hàng, từ đó thiết kế khoản vay phù hợp với từng cá nhân.

Và quan trọng hơn, sau khi giải ngân, việc đảm bảo khách hàng hiểu rõ điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi của mình cũng đóng vai trò then chốt. Theo ông, giáo dục tài chính và minh bạch thông tin không chỉ là yếu tố hỗ trợ, mà còn giúp giảm thiểu rủi ro trong dài hạn.

“Tăng trưởng bền vững của khu vực tư nhân không thể được xây dựng trên nền tảng nợ nần chồng chất. Tại Home Credit, chất lượng danh mục đầu tư và sức khỏe tài chính dài hạn của khách hàng là thước đo đóng góp kinh tế thực sự của chúng tôi”, Giám đốc Quan hệ khách hàng của Home Credit Việt Nam khẳng định.

Home Credit cam kết thúc đẩy thị trường tiêu dùng bền vững và định hình ngành tài chính có trách nhiệm. (Ảnh: Home Credit)

Nhìn rộng hơn, vai trò của tài chính tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc kích thích chi tiêu, mà còn góp phần định hình hành vi tài chính của người dân. Khi ngày càng nhiều người tham gia vào hệ thống tín dụng chính thức, với các chuẩn mực minh bạch và kỷ luật tài chính rõ ràng, nền kinh tế sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định hơn.

“Trong giai đoạn ‘Đổi mới 2.0’, dòng vốn sẽ không chỉ được đo bằng quy mô, mà còn bằng mức độ hiệu quả và trách nhiệm trong cách sử dụng. Tài chính tiêu dùng, nếu được vận hành đúng hướng, có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng cao mà vẫn đảm bảo tính bền vững trong dài hạn.

Là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường suốt các năm qua, Home Credit cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển sắp tới”, ông Skalicky khẳng định.