Yêu cũng sợ áp lực, gen Z thích hẹn hò theo xu hướng 'nở rộ tự nhiên'

(VTC News) -

Thay vì vội vàng xác định tương lai của mối quan hệ hay tuân theo những "quy tắc vàng" trong hẹn hò, nhiều bạn trẻ gen Z đang lựa chọn cách tiếp cận mới mang tên "tình yêu nở rộ" (wildflowering): Để tình cảm phát triển tự nhiên, không áp lực và không khuôn mẫu.

Trong nhiều năm qua, chuyện hẹn hò dường như bị chi phối bởi vô số nguyên tắc như khi nào nên nhắn tin lại, sau bao lâu thì xác định mối quan hệ, thời điểm nào thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, xu hướng mới đang được gen Z đón nhận lại đi theo hướng ngược lại.

Được gọi là "tình yêu nở rộ" hay "xu hướng nở rộ tự nhiên", cách tiếp cận này khuyến khích những người độc thân để mối quan hệ phát triển theo nhịp độ riêng của chúng, không ràng buộc bởi các mốc thời gian hay bởi áp lực nhanh chóng xác định đích đến.

Thay vì lập kế hoạch dài hạn ngay từ đầu, những người theo đuổi xu hướng này chọn thái độ "cứ để xem điều gì sẽ xảy ra". Họ tin rằng tình cảm chân thành cần không gian để hình thành và phát triển một cách tự nhiên.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh nhiều người trẻ cảm thấy mệt mỏi với việc phân tích quá mức mọi khía cạnh của chuyện tình cảm. Việc giải mã từng tin nhắn, so sánh chiến lược hẹn hò trên các ứng dụng hay tranh luận về thời điểm thích hợp để xác định mối quan hệ... khiến không ít người cảm thấy việc tìm kiếm tình yêu đã trở thành bài toán phức tạp.

Chính vì vậy, "tình yêu nở rộ" được xem như một cách giải tỏa áp lực tâm lý do việc suy nghĩ quá nhiều gây ra.

Gen Z đang lựa chọn một cách tiếp cận mới mang tên "tình yêu nở rộ".

Thoát khỏi tâm lý "phỏng vấn hôn nhân"

Theo Amy Chan, chuyên gia tư vấn hẹn hò và tác giả cuốn sách "Unsingle: How to Date Smarter and Create Love that Lasts", (Độc thân: Làm thế nào để hẹn hò thông minh hơn và tạo dựng tình yêu bền lâu), phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người có xu hướng đánh giá quá nghiêm túc ngay từ những buổi hẹn đầu tiên.

Chan cho rằng nhiều người thường bước vào buổi hẹn với tâm thế tìm kiếm bạn đời tương lai, thậm chí tự hỏi liệu đối phương có thể trở thành cha hoặc mẹ của con mình hay không. Họ đặt ra hàng loạt câu hỏi giống như cuộc phỏng vấn để kiểm tra xem người kia có đáp ứng danh sách tiêu chuẩn định sẵn hay không.

Theo bà, cách tiếp cận đó dễ khiến người ta bỏ lỡ những cơ hội tìm hiểu thực sự về đối phương.

Chan nhấn mạnh rằng hẹn hò không nên chỉ là cuộc chạy đua hướng tới đích đến cuối cùng. Quan trọng hơn, đó là hành trình khám phá bản thân, duy trì sự tò mò và hiểu rõ hơn những điều mình thực sự mong muốn ở bạn đời.

Khi tự do cũng cần giới hạn

Dù được nhiều người trẻ hưởng ứng, các chuyên gia cho rằng xu hướng này không phù hợp với tất cả mọi người.

Chuyên gia tư vấn hẹn hò Damona Hoffman nhận định, "tình yêu nở rộ" là phản ứng trước sự "game hóa" của hẹn hò hiện đại. Trong thời đại của các ứng dụng hẹn hò, việc vuốt màn hình, ghép đôi và cùng lúc trò chuyện với nhiều người khiến chuyện tình cảm đôi khi giống một trò chơi hơn là sự kết nối giữa con người với nhau.

Tuy nhiên, Hoffman cảnh báo rằng việc từ bỏ hoàn toàn các kỳ vọng và kế hoạch có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái mất phương hướng nếu họ không xác định rõ bản thân thực sự mong muốn điều gì. Việc quá thuận theo tự nhiên đôi khi khiến mối quan hệ kéo dài trong trạng thái mập mờ mà không có tiến triển rõ ràng.

Bà cũng cho rằng hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào kiểu hành vi hẹn hò của mỗi người.

Những người thường lao vào các mối quan hệ quá nhanh có thể hưởng lợi từ sự chậm lại, dành thời gian để cảm xúc phát triển tự nhiên. Ngược lại, những người liên tục hẹn hò nhưng không xây dựng được sự gắn kết sâu sắc lại có thể cần nhiều định hướng hơn thay vì ít đi.

Cả hai chuyên gia đều đồng tình rằng điểm cân bằng lý tưởng nằm ở giữa hai thái cực: Không quá cứng nhắc như đang quản lý một dự án bằng bảng tính, nhưng cũng không hoàn toàn phó mặc mọi thứ cho sự ngẫu nhiên.

Một chút tự phát có thể giúp việc hẹn hò trở nên thú vị hơn, trong khi một số nguyên tắc nhất định vẫn cần thiết để tránh mối quan hệ rơi vào trạng thái kéo dài vô định.

Bởi lẽ, cũng giống như hoa dại có thể phát triển tự nhiên trong môi trường hoang sơ, phần lớn các mối quan hệ vẫn cần một mức độ định hướng nhất định nếu muốn thực sự nở rộ.

"Tình yêu nở rộ" được xem như một cách giải tỏa áp lực tâm lý do việc suy nghĩ quá nhiều gây ra.

Làn sóng thay đổi quan niệm về tình yêu

"Tình yêu nở rộ" không phải là hiện tượng đơn lẻ. Nó là một phần trong xu hướng rộng lớn hơn của gen Z khi ngày càng nhiều người trẻ đặt câu hỏi về những quy chuẩn truyền thống trong tình yêu và các mối quan hệ.

Một ví dụ nổi bật là "chủ nghĩa vô chính phủ trong mối quan hệ" (relationship anarchy), triết lý khuyến khích mỗi cá nhân xây dựng mối quan hệ theo cách riêng thay vì tuân thủ những khuôn mẫu xã hội có sẵn.

Khái niệm này được nhà văn người Thụy Điển Andie Nordgren đưa ra từ năm 2006, thách thức quan điểm cho rằng các mối quan hệ tình cảm lãng mạn luôn phải được ưu tiên cao hơn mọi mối quan hệ khác trong cuộc sống.

Những người theo đuổi quan điểm này đề cao sự chủ đích trong kết nối giữa con người với nhau. Họ cho rằng tình bạn, các mối quan hệ hợp tác sáng tạo hoặc những kết nối ý nghĩa khác cũng có thể quan trọng không kém mối quan hệ yêu đương.

Một báo cáo năm 2025 do ứng dụng hẹn hò Feeld phối hợp cùng nhà giáo dục Ruby Rare thực hiện cho thấy cứ 5 người trẻ thì có một người đang áp dụng một số yếu tố của "chủ nghĩa vô chính phủ trong mối quan hệ" mà không nhận ra điều đó.

Những người tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy ít cô đơn hơn và nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ mạng lưới quan hệ đa dạng của mình. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là việc thiết lập ranh giới và quản lý kỳ vọng khi không còn dựa vào các cột mốc quan hệ truyền thống.

Giống như xu hướng "tình yêu nở rộ", triết lý này phản đối các mốc thời gian cứng nhắc, những định kiến lâu đời và áp lực xã hội buộc các mối quan hệ phải vận hành theo một khuôn mẫu nhất định.

Gen Z muốn tình yêu bớt gò bó hơn

Dù khác nhau về cách tiếp cận, cả "tình yêu nở rộ" và "chủ nghĩa vô chính phủ trong mối quan hệ" đều phản ánh một mong muốn chung của nhiều người trẻ hiện nay: Ưu tiên sự chân thành hơn là truyền thống, coi trọng kết nối thực sự hơn là những danh sách tiêu chuẩn được định sẵn.

Tất nhiên, cả hai xu hướng đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Các chuyên gia cảnh báo rằng quá nhiều tự do có thể dẫn đến việc né tránh cam kết hoặc gây ra những tổn thương cảm xúc nếu thiếu sự giao tiếp rõ ràng và khả năng tự nhận thức.

Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều người trẻ ngày càng mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò, những mối quan hệ mập mờ và vô số quy tắc trong tình yêu hiện đại, sức hút của các xu hướng này là điều dễ hiểu.

Dù lựa chọn để tình yêu phát triển tự nhiên hay tái định nghĩa hoàn toàn cách xây dựng các mối quan hệ, nhiều người thuộc thế hệ Gen Z dường như đang cùng tìm kiếm một điều: một phiên bản tình yêu hiện đại ít áp lực, ít khuôn mẫu và nhiều tự do hơn.