HLV Roland: U17 Việt Nam vượt qua thử thách cực đại

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, đồng thời đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào khi nói về tinh thần chiến đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng chiến thắng này là thành quả của bản lĩnh, sự trưởng thành và khát khao vượt khó của toàn đội.

"Sau trận thua trước đó, đã có những lo ngại về tâm lý của đội. Toàn đội đều buồn vì chúng ta vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu này với áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng minh họ đã sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ đã giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Đánh giá về tấm vé dự U17 World Cup, chiến lược gia người Brazil cho rằng đây là thành quả đến từ sự đầu tư đúng hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng sự đồng hành của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Theo ông, bóng đá trẻ luôn cần sự kiên nhẫn và hỗ trợ lâu dài để phát triển bền vững.

HLV Cristiano Roland cho rằng tấm vé dự U17 World Cup sẽ là cú hích lớn cho tương lai của bóng đá Việt Nam. (Nguồn: VFF)

"Nhìn vào sự chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng tại đây (Ả Rập Xê Út), chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện tốt nhất cho các em cọ xát. Tôi hy vọng thành công này sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, bởi bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và một tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân", ông nhận định.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh thành quả này là phần thưởng xứng đáng cho cả một quá trình làm việc bền bỉ cùng thế hệ cầu thủ hiện tại. Theo ông, ban huấn luyện đã cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm để các cầu thủ hiểu được sự khắc nghiệt của sân chơi châu lục, đồng thời trưởng thành qua từng trận đấu.

"Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tôi thực sự tự hào về các học trò; các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng".

Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã thức trắng đêm để dõi theo hành trình của đội tuyển. Vị HLV cho biết toàn đội luôn cảm nhận được sự cổ vũ từ quê nhà thông qua những tin nhắn và lời động viên của người hâm mộ, dù phải thi đấu cách Việt Nam hàng nghìn cây số. Với HLV Cristiano Roland, chiến thắng trước U17 UAE là món quà dành tặng cho tất cả người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội bóng.