Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam đấu với U17 Australia

Sau lượt trận cuối của vòng bảng diễn ra ngày 14/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định 4 cặp tứ kết giải U17 châu Á 2026. Các đội bóng giành quyền đi tiếp - đồng thời được tham dự U17 World Cup - là U17 Nhật Bản, U17 Tajikistan, U17 Ả Rập Xê Út, U17 Trung Quốc, U17 Uzbekistan, U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam và U17 Australia.

U17 Việt Nam đấu với U17 Australia đêm 16/5 trên sân tập King Abdullah Sports City (Jeddah, Ả Rập Xê Út).

Lịch thi đấu vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026

Ngày 15/5

23h: U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan.

Ngày 16/5

0h: U17 Ả Rập Xê Út vs U17 Trung Quốc.

23h: U17 Uzbekistan vs U17 Hàn Quốc.

Ngày 17/5

0h: U17 Việt Nam vs U17 Australia.

U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng trước U17 UAE. (Nguồn: VFF)

Thông tin U17 Việt Nam

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền vào tứ kết. Đây cũng là dấu mốc tiếp nối thành công của bóng đá trẻ Việt Nam sau chức vô địch U17 Đông Nam Á.

Những pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường giúp U17 Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở trước U17 UAE. U17 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng C, khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 trận và giành quyền đi tiếp, đồng thời đoạt vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử.

Chiến thắng trước U17 UAE giúp bóng đá Việt Nam lần thứ 5 xuất hiện ở đấu trường World Cup (lần đầu tiên ở cấp độ U17 nam). Trước đó, các đại diện của Việt Nam từng thi đấu ở World Cup futsal (2 lần vào các năm 2016, 2021), World Cup U20 năm 2017, World Cup nữ năm 2023.

Trong khi đó, U17 Australia đứng thứ hai tại bảng D. Hành trình vào tứ kết của đội bóng này không mấy khó khăn ở bảng đấu chỉ có 3 đội. U17 Australia đánh bại U17 Ấn Độ, sau đó thua U17 Uzbekistan trong trận đấu mang tính chất phân định ngôi đầu.