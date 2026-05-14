Đóng cửa, di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán trong khu vực nội đô Hà Nội

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, thành phố xác định rõ việc quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ.

Theo đó, thành phố tổ chức rà soát, đóng cửa, di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán trong khu vực nội đô về các khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch; quỹ đất sau di dời được ưu tiên sử dụng cho mục đích công cộng như cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hà Nội đóng cửa, dừng hẳn việc hung táng tại các nghĩa trang trong khu vực phát triển đô thị, từng bước cải tạo thành công viên nghĩa trang. Cùng với đó, Hà Nội duy trì hoạt động Nghĩa trang Mai Dịch; xây dựng mới nghĩa trang tại xã Yên Xuân, quy mô khoảng 120ha; áp dụng hình thức táng tổng hợp.

Khu mộ gần khu dân cư ở Hà Nội.

Thành phố mở rộng, xây dựng các nghĩa trang tập trung. Mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ đạt tiêu chuẩn quy mô cấp vùng; mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng và Thanh Tước; xây dựng mới nghĩa trang Thạch Thất, Đông Sóc Sơn, Chuyên Mỹ theo quy chuẩn nghĩa trang cấp thành phố.

Nghĩa trang tập trung cấp xã được xem xét nghiên cứu trong quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo sự cần thiết, quy mô và bán kính phục vụ đô thị theo quy định. Thành phố thực hiện chuyển đổi mô hình nghĩa trang theo hướng xanh, hiện đại: phát triển mô hình công viên nghĩa trang; đẩy mạnh hình thức hỏa táng (đạt tỷ lệ 100%); nghiên cứu áp dụng các mô hình lưu giữ tro cốt hiện đại (cao tầng, ngầm) phù hợp điều kiện quỹ đất, kết hợp ứng dụng công nghệ quản lý thông minh nhằm sử dụng hiệu quả không gian.

Hà Nội cũng xây dựng hệ thống quản lý nghĩa trang thông minh, tích hợp cơ sở dữ liệu số (GIS, mã định danh, nền tảng tưởng niệm trực tuyến,...), nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Ưu tiên đầu tư xây dựng các đài hỏa táng công nghệ cao, không phát thải tại các nghĩa trang Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Văn Điển, Chuyên Mỹ, Đông Sóc Sơn để bổ trợ cho đô thị khu vực trung tâm, các cực phía Tây, phía Nam và phía Bắc Thành phố, phục vụ dân cư Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Thành phố tiếp tục duy trì Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông. Đồng thời, dự trữ quỹ đất xây dựng Nhà tang lễ Quốc gia mới tại xã Sơn Đồng. Đầu tư xây dựng bổ sung các nhà tang lễ mới theo định hướng phát triển đô thị, bảo đảm mỗi đô thị có tối thiểu một nhà tang lễ, quy mô phục vụ không quá 250.000 người/nhà tang lễ.

Nhà tang lễ được bố trí độc lập hoặc kết hợp với các công trình như nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, bảo đảm tuân thủ các quy định về khoảng cách an toàn môi trường và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Vị trí, quy mô, ranh giới các nghĩa trang, nhà tang lễ xây mới sẽ xác định cụ thể trong quy hoạch chuyên ngành, các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị.