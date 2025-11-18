+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Sống cạnh nghĩa địa trăm tuổi giữa Hà Nội
(VTC News) -
Tại ngách 6/94 phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội tồn tại hàng trăm ngôi mộ nằm san sát nhà dân, người sống ăn uống, sinh hoạt ngay cạnh “người chết”.
VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Người đàn ông nguy kịch sau vài ngày sổ mũi
07:44 18/11/2025
Tin tức
Hồ Tràm - viên ngọc xanh của TP.HCM trên hành trình phát triển du lịch bền vững
07:35 18/11/2025
Kinh tế xanh
Bị nhà vô địch Muay Thái đánh sưng mặt, cao thủ Nhật Bản bật khóc vì con trai
07:34 18/11/2025
Võ Thuật
Mưa lũ và sạt lở đất làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương
07:31 18/11/2025
Tin nóng
Hot boy chi 14,8 tỷ đồng tiêm axit tạo cơ bụng 8 múi, chuyên gia sợ hãi cảnh báo
07:29 18/11/2025
Chuyện bốn phương
Toàn cảnh khu đất xây 2 tòa tháp biểu tượng mới ven biển ở TP.HCM
07:00 18/11/2025
Đầu Tư
TS Bùi Ngọc Sơn: EU tụt hậu, Mỹ - Trung vươn lên áp đảo
07:00 18/11/2025
VTC NEWS TV
Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc hôm nay 18/11 trên kênh nào?
07:00 18/11/2025
Lịch bóng đá
Thủ đoạn 'thổi' vốn điều lệ từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ
06:53 18/11/2025
Bản tin 113
Giá xăng dầu hôm nay 18/11: Quay đầu giảm
06:33 18/11/2025
Thị trường
Nỗi trăn trở của 42 hộ dân sắp di dời khỏi khu vực Hồ Gươm
06:32 18/11/2025
Thời sự
Lời chúc 20/11 dành cho cô giáo mầm non, thầy cô giáo chủ nhiệm
06:30 18/11/2025
Gia đình
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đình Bắc chỉ huy hàng công
06:30 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Giá vàng hôm nay 18/11: USD mạnh lên, vàng đi xuống
06:23 18/11/2025
Tin giá vàng
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina: Từ đỉnh cao quyền lực đến án tử hình vắng mặt
06:20 18/11/2025
Tư liệu
Hàng trăm khách thức đêm chờ mua NƠXH, chủ đầu tư bất ngờ đổi 'chiến thuật'
06:12 18/11/2025
Bất động sản
Nên mua chung cư xây thô hay đã hoàn thiện nội thất?
06:09 18/11/2025
Bất động sản
Những người giới thiệu ‘sân sau’ chủ đầu tư bán nhà ở xã hội
06:00 18/11/2025
Bất động sản
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11: Bọ Cạp vượng phát, Cự Giải hạnh phúc
04:30 18/11/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết 18/11: Miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa trắng trời
04:30 18/11/2025
Thời tiết
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 18/11/2025: Tỵ bị soi mói, Dậu khấm khá
04:10 18/11/2025
Lịch vạn niên
Lịch âm 18/11 - Âm lịch hôm nay 18/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 18/11/2025
04:00 18/11/2025
Lịch vạn niên
Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Quảng Ngãi
23:43 17/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Gia Lai
23:38 17/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Thành phố Huế
23:23 17/11/2025
Cần biết
Bắt kẻ trốn truy nã 11 năm về tội 'Cố ý gây thương tích'
22:53 17/11/2025
Pháp luật
Việt Nam và Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược
22:50 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Bộ trưởng Bộ GDĐT thông tin lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi đối với nghề giáo
22:34 17/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
21:49 17/11/2025
Chính trị
5 giờ phẫu thuật nối cánh tay đứt rời cho người đàn ông bị máy lóc gỗ cuốn nát
21:37 17/11/2025
Tin tức