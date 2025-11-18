Đóng

Sống cạnh nghĩa địa trăm tuổi giữa Hà Nội

(VTC News) -

Tại ngách 6/94 phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội tồn tại hàng trăm ngôi mộ nằm san sát nhà dân, người sống ăn uống, sinh hoạt ngay cạnh “người chết”.

VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới