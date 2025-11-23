Đóng

Bí ẩn 'phố nghĩa trang': Mộ cổ nằm sát cửa nhà, dân vẫn bình thản

(VTC News) -

Dọc theo ngõ 88 phố Giáp Nhị, Hà Nội tồn tại những ngôi mộ tổ của nhiều dòng họ, những ngôi mộ này nằm sát nhà dân, trước cổng hoặc án ngữ trên vỉa hè.

VĂN CHƯƠNG
