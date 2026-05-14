Yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 14/5 về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay".

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.

Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông.