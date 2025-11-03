Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: 'Đoàn kết trong bất định' 

(VTC News) -

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 khai mạc hôm 3/11 với chủ đề “Đoàn kết trong bất định”. Hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng gần 50 diễn giả là những chuyên gia hàng đầu, uy tín tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế; hơn 300 đại biểu, trong đó có 11 Đại sứ, từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ; hơn 200 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao tổ chức có chung tinh thần tăng trưởng và kết nối đó.

Sau 16 năm tổ chức, Hội thảo đã trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng và kết nối, góp phần củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch mang tính địa chấn, biến động nhanh chóng và bất định, việc thúc đẩy, đối thoại hơn nữa là điều cấp thiết để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro, xoá bỏ mơ hồ từ những tính toán sai hoặc hiểu lầm. Đối thoại sẽ góp phần củng cố hiểu biết chung về các “luật chơi” và những bộ quy tắc ứng xử, qua đó gắn kết các quốc gia và cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.

Trong phát biểu dẫn đề, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề Hội thảo năm nay: “Đoàn kết trong bất định” phản ánh thực tế của thời đại; đồng thời, cũng thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng cho rằng, thế giới ngày nay “mong manh” hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các nguyên tắc định hình từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị “xói mòn”, châu Á-Thái Bình Dương, vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi “những cơn gió bất định” và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); Việt Nam cam kết giải quyết hoà bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hoà bình, ổn định, thịnh vượng; Việt Nam tự hào là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), thể hiện cam kết bền vững với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Bà Seema Malhotra, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh đã có bài phát biểu dẫn đề ghi hình gửi Hội nghị, hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Anh - Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, bao gồm hợp tác an ninh biển; khẳng định cam kết lâu dài của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ủng hộ hoà bình, thịnh vượng, ổn định khu vực và các nguyên tắc quốc tế.

Thứ trưởng Seema Malhotra đánh giá Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực, những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực; Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS.

Anh luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì ổn định tại khu vực; tiếp tục ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Tầm nhìn Hàng hải ASEAN; ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên; Anh sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đối với hòa bình và ổn định của khu vực và Biển Đông, duy trì hiện diện hải quân và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực.