Hà Nội ưu tiên xây hầm vượt sông có cả đường sắt

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch nêu rõ, thành phố sẽ xây dựng đồng bộ khép kín và đưa vào khai thác toàn tuyến Vành đai 4, 4.5, 5.

Hà Nội sẽ thực hiện cải tạo, mở rộng mặt cắt ngang đối với các trục hướng tâm (Đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, các tuyến Quốc lộ 1A, 6, 32, 21, Trục đường Hà Đông - Xuân Mai, Trục đường kinh tế phía Nam...), mạng lưới các tuyến đường vành đai, đường liên xã, liên phường, theo cấu trúc mạng, ô bàn cờ. Quy mô bề rộng, số làn xe các tuyến đường đảm bảo đáp ứng theo quy chuẩn.

Hà Nội tập trung đầu tư xây dựng mới các cầu qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà...), cải tạo mở rộng cầu Chương Dương và các cầu qua sông Đuống, sông Đà; khơi thông kết nối hầm, cầu qua các xã vùng sâu, vùng xa (xã đảo Minh Châu, Khánh Thượng - Ba Vì...).

Trong đó, ưu tiên giải pháp hầm vượt sông đa tầng (kết hợp đường bộ và đường sắt) để tiết kiệm quỹ đất giải phóng mặt bằng và bảo vệ cảnh quan.

Quy hoạch Thủ đô sẽ bổ sung các tuyến đường, cầu/hầm kết nối 5 tỉnh tiếp giáp Hà Nội. Đối với khu vực hạn chế giải phóng mặt bằng, áp dụng giải pháp nâng cao hệ số sử dụng không gian giao thông đa tầng.

Thiết kế đồng bộ đường mặt đất, đường trên cao và hệ thống hầm chui cơ giới tại các nút giao lớn để tối đa hóa lưu lượng trên cùng một mặt bằng tuyến. Xây dựng các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và khu vực Cảng hàng không thứ 2.

Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống bến xe khách liên tỉnh mới kết hợp mạng lưới đường sắt đô thị, bãi đỗ xe trung chuyển đa phương tiện, bến xe buýt tạo thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức phù hợp với quá trình mở rộng và phát triển đô thị. Thành phố cũng từng bước chuyển đổi công năng, di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3.

Thành phố bố trí quỹ đất hợp lý (bao gồm cả các không gian ngầm) để xây dựng các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe phù hợp nhu cầu từng khu vực, gắn với hệ thống công trình dịch vụ, giao thông công cộng, công viên cây xanh, vành đai. Cùng với đó, thành phố xây dựng các bến xe tải gắn với các trung tâm logistics, khu, cụm công nghiệp lớn.

Hà Nội quy hoạch xây dựng, mở rộng, nâng cấp, cải tạo với 9 trục động lực đảm bảo quy mô, cấp hạng đường đô thị, tối thiểu 6 làn xe chính. Một số tuyến như trục Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ, sẽ được mở rộng lên 90 m. Quy mô và phương án cụ thể tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, chức năng và vai trò động lực của từng tuyến, đồng thời được thực hiện theo các dự án riêng.