Có bao nhiêu con mèo trong bức ảnh 'hoa mắt' này?

(VTC News) -

Cơn sốt "tìm mèo" thử thách thị lực trên mạng xã hội. Mới đây, một bức ảnh thử thách thị lực với chủ đề tìm mèo đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn.

Trên nền trắng tối giản, hàng loạt chú mèo vàng với đủ kích cỡ từ "béo ú" đến tí hon được xếp chồng chéo, đan xen vào nhau một cách vô cùng tinh vi.

Bức ảnh thử thách thị lực với chủ đề tìm mèo đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn. Liệu bạn có đáp án chính xác?

Ngay khi vừa đăng tải, bức ảnh lập tức biến thành cuộc "đua tài" gay cấn. Người khẳng định chắc nịch chỉ có khoảng 30 con, người tỉ mẩn ngồi zoom từng góc lại đếm ra hơn 40, thậm chí có người đầu hàng vì "càng nhìn càng thấy chóng mặt".

Các chi tiết đánh lừa thị giác như đôi tai mèo này lồng vào khuôn mặt mèo khác, hay những chú mèo con siêu nhỏ giấu mình dưới chân đàn anh khiến việc đưa ra một con số chính xác trở nên vô cùng nan giải.

Còn bạn, bạn đã tự mình đếm được bao nhiêu chú mèo trước khi xem đáp án? Hãy để lại đáp án phía dưới bình luận nhé!