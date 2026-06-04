Giá vàng hôm nay 4/6: Tiếp tục giảm mạnh

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư vẫn tập trung vào diễn biến ở Trung Đông và các dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Tình hình xung đột ở vùng Vịnh lại leo thang. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait đã làm hư hại sân bay và làm hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cho thấy rất ít dấu hiệu tiến triển.

Theo các chuyên gia, khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng cao sẽ làm gia tăng lạm phát. Điều này có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, làm tăng thêm sức mạnh của đồng USD và gia tăng áp lực giảm giá đối với vàng.

Giá vàng chưa ngừng đà giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, giá vàng giảm còn do giá dầu tăng và đồng USD tăng phiên thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh hơn khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng (mua) - 157 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng (mua) - 157 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.445 USD/ounce, giảm 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm dự kiến vào thứ Sáu, để đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ của Fed. Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng nó có xu hướng mất đi sức hấp dẫn khi là một tài sản không sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Ngân hàng Commerzbank hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào cuối năm nay, thấp hơn mức dự báo trước đó là 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027 và cho rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn hoàn toàn vững chắc.