(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm đáng kể trong tuần

Sáng nay (27/7), giá cà phê thế giới chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở cửa trở lại vào buổi chiều (theo giờ Việt Nam).

Trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm tổng cộng 3,1% (120 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.757 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 2,4% (91 USD/tấn), còn 3.738 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 2% (6,5 US cent/pound) vào tuần trước, xuống mức 313,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,9% (5,8 US cent/pound), còn 298,05 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới giảm đáng kể trong tuần qua. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 27/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm trong tuần Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.757 USD/tấn -3,1% Tháng 11/2026 3.738 USD/tấn -2,4% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 313,8 US cent/pound - 2% Tháng 12/2026 298,05 US cent/pound -1,9%

Giá cà phê có thể biến động mạnh

Giá cà phê thế giới được cho là đang đánh giá tác động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp dụng mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia, thay thế mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% vừa hết hiệu lực.

Theo Comunicaffe, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) đã hạ dự báo sản lượng cà phê của nước này, xuống còn 66 triệu bao 60kg. Số liệu điều chỉnh cho thấy, sản lượng cà phê Arabica dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 44,4 triệu bao. Sản lượng cà phê Robusta ước tính ở mức 21,6 triệu bao. Mặc dù điều chỉnh giảm, sản lượng cà phê Robusta vẫn tăng 3% so với vụ thu hoạch Robusta năm trước.

Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo hiện tượng El Niño mạnh có thể làm gián đoạn sản xuất tại Brazil, Việt Nam và Indonesia vào cuối năm nay, làm tăng sự biến động của thị trường.

Theo nhận định của StoneX, thị trường có thể chứng kiến mức độ biến động mạnh hơn vào cuối quý III, chủ yếu do những lo ngại liên quan đến hiện tượng El Niño.

Các mô hình dự báo cho thấy xác suất trên 80% El Niño sẽ kéo dài trong nửa cuối năm, đồng thời nguy cơ hiện tượng này đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh vào những tháng cuối năm đang gia tăng.