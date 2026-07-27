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Từ tấm ảnh cưới cũ, người con gái bền bỉ tìm cha hy sinh suốt 6 thập kỷ

(VTC News) -

Sau gần 60 năm, bà Bùi Thị Hoa vẫn lặng lẽ đi tìm tung tích người cha hy sinh, chỉ với một tấm ảnh cưới.

VTC News
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