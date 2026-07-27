Thêm 3 liệt sỹ ở Thanh Hoá xác định được danh tính qua ADN sau hơn nửa thế kỷ

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, địa phương vừa thêm 3 liệt sỹ là Lê Bật Quyết, Đặng Công Nễ và Nguyễn Công Tuấn được xác định thông tin và nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngã Bảy (TP Cần Thơ) nhờ đối sánh ADN hài cốt liệt sỹ với mẫu ADN thân nhân.

Từ những mẫu ADN của thân nhân, thêm nhiều liệt sỹ quê Thanh Hóa được xác định danh tính sau hơn nửa thế kỷ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Liệt sỹ Lê Bật Quyết (SN 1951) nhập ngũ tháng 1/1971 và hy sinh tháng 10/1972 tại mặt trận phía Nam. Sau khi đối chiếu mẫu ADN của liệt sỹ với thân nhân, cơ quan chức năng xác định được danh tính và nơi an nghỉ của liệt sỹ là tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngã Bảy (TP Cần Thơ).

Nhận được thông tin, anh trai của liệt sỹ Quyết là ông Lê Bật Quyên (người từng chiến đấu ở hai chiến trường miền Nam và Campuchia khốc liệt và bị ảnh hưởng chất độc da cam) xúc động đến nghẹn ngào sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm em trai.

Còn liệt sỹ Đặng Công Nễ (SN 1952) xung phong lên đường nhập ngũ năm 1970 và hy sinh vào tháng 4/1971. Tháng 7/2025, cả hai người chị của liệt sỹ tham gia lấy mẫu ADN và một năm sau thì nhận được tin vui từ cơ quan chức năng.

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Nễ đón nhận tin vui tìm được hài cốt liệt sỹ nhờ ADN. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Liệt sỹ Nguyễn Công Tuấn lên đường nhập ngũ năm 1970 và hi sinh năm 1973. Đến tháng 7/2025, cậu ruột cùng những người thân bên ngoại của liệt sỹ Nguyễn Công Tuấn tham gia lấy mẫu ADN. Một năm sau, kết quả đối sánh xác định liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy (TP Cần Thơ).

Trước đó, Thanh Hoá cũng có 2 liệt sỹ là Lê Đồng Cội (xã Tân Ninh) và Nguyễn Trọng Cát (xã Hợp Tiến) cũng được xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN, được gia đình đón trở về quê hương