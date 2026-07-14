Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, vượt 330 ngày Trung ương giao

(VTC News) -

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đến chiều 14/7, địa phương này chính thức hoàn thành 100% nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15/15 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/7, Quảng Ninh chính thức hoàn thành việc khai quật và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính trên địa bàn tỉnh, sớm hơn kế hoạch Trung ương giao 330 ngày.

Với kết quả này, Quảng Ninh về đích trước kế hoạch của tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch Trung ương giao.

Đây cũng là dấu mốc đặc biệt trong hành trình tìm lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị và nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Quảng Ninh đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, từ cuối tháng 5, với quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình chuyên môn, tính chính xác và sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Dù điều kiện thời tiết nắng nóng song công tác lấy mẫu được các cán bộ thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ với quyết tâm tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.

Các sở, ngành, địa phương, lực lượng quân sự, công an, y tế cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp trong từng khâu công việc.

Từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, tổ chức khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu đều được thực hiện thống nhất, chặt chẽ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành, từng phần mộ được hoàn nguyên nguyên trạng, khuôn viên nghĩa trang được chỉnh trang khang trang, bảo đảm sự trang nghiêm và lòng thành kính đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trong số 803 mộ phần liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Quảng Ninh, lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tại đây thu được 713 mẫu hài cốt liệt sĩ (đạt tỷ lệ 88,79%).

Trong hơn 1,5 tháng triển khai, các lực lượng đã vượt qua cái nắng gay gắt của mùa hè, những đợt mưa bão bất chợt, điều kiện thực địa phức tạp cùng những yêu cầu khắt khe của quy trình chuyên môn. Nhưng với quyết tâm hoàn thành chiến dịch bằng tất cả sự trân trọng đối với các anh hùng liệt sĩ, từng khó khăn đều được khắc phục, từng phần việc đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác.

Tính đến 16h ngày 14/7, Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu 803/803 mộ liệt sĩ. Trong đó, thu được 713 mẫu hài cốt liệt sĩ (đạt tỷ lệ 88,79%); có 90 mộ không lấy được mẫu (35 mộ không có tiểu quách, 41 mộ có tiểu quách nhưng không có hài cốt, 13 mộ hài cốt bị mủn mục không lấy được mẫu, 1 mộ tập thể không lấy mẫu).

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đều được quản lý, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám định, đối khớp ADN.