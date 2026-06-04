Giá xăng dầu hôm nay 4/6: Chưa dừng tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng do xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington hầu như không đạt được tiến triển.

“Khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn dường như đang suy giảm. Đây là diễn biến không mong muốn đối với thị trường”, ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách giao dịch hợp đồng năng lượng tại Mizuho nhận định.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các kênh liên lạc giữa Tehran và Washington vẫn được duy trì, song các cuộc đàm phán chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Hai bên vẫn đang xem xét các văn bản đã trao đổi gần đây.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, Tehran chưa phản hồi Washington trong những ngày gần đây và việc trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian đã bị tạm dừng cho đến khi các điều kiện của Iran về chấm dứt giao tranh tại Lebanon được đáp ứng.

Ảnh minh họa Futurebridge.

“Giá dầu tiếp tục củng cố xu hướng tăng khi các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran leo thang nhanh hơn so với tiến trình ngoại giao”, ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, nhận định.

Ông cho rằng, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài đang làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó tạo áp lực tăng giá lên thị trường dầu mỏ.

Tâm lý thị trường lo ngại sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tồn kho dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức nghiêm trọng trước mùa cao điểm tiêu thụ mùa hè nếu tốc độ rút kho hiện tại tiếp diễn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.