Rơi trực thăng quân sự ở Pakistan, toàn bộ 20 người thiệt mạng

Theo thông báo của quân đội Pakistan, chiếc trực thăng Mi-17 thuộc Không quân Lục quân Pakistan bị rơi gần thành phố Muzaffarabad, phía Bắc nước này trong quá trình cất cánh.

Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc Lực lượng Biên phòng Pakistan cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Các lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, tuy nhiên không có người sống sót.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dawn)

Trong thông cáo chính thức, quân đội Pakistan cho biết một ủy ban điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất của Pakistan trong những năm gần đây khi toàn bộ phi hành đoàn và một đơn vị thuộc Lực lượng Biên phòng thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng Shehbaz Sharif cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự tiếc thương đối với những quân nhân hy sinh. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc trước tổn thất này và gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thiệt mạng.

Mi-17 là dòng trực thăng vận tải đa nhiệm do Nga sản xuất, được Pakistan đưa vào biên chế từ cuối những năm 1990. Loại trực thăng này có thể thực hiện nhiệm vụ vận tải, đổ bộ và hỗ trợ chiến đấu, với khả năng chở tối đa 24 binh sĩ hoặc khoảng 4 tấn hàng hóa.