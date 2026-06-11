TP.HCM sắp cấp mã định danh bất động sản

(VTC News) -

Thông tin trên được Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 11/6.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, đơn vị đã cấp 1.174 tài khoản cho các sở, ban, ngành liên quan; 168 UBND cấp xã; nhà đầu tư; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và các sàn giao dịch bất động sản.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tại buổi họp báo.

Các đơn vị này thực hiện báo cáo trực tiếp thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản lên Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng xây dựng và quản lý.

Hiện nay, thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của TP.HCM trên hệ thống đang trong quá trình thu thập. Đồng thời, hệ thống cũng đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện và dự kiến hoàn chỉnh trong tháng 7/2026.

Về công tác chuẩn bị dữ liệu, Sở Xây dựng đã xây dựng cơ sở dữ liệu gồm danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; danh sách cá nhân thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội; danh sách đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành chung cư và danh sách sàn giao dịch bất động sản.

Trong đó, danh sách cá nhân thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội đã được đưa lên hệ thống và được cấp mã định danh theo quy định. Các dữ liệu còn lại đã sẵn sàng để đưa lên hệ thống và cấp mã định danh khi hệ thống hoàn thiện.

Theo Sở Xây dựng, sau khi hệ thống hoàn chỉnh, đơn vị sẽ thực hiện cấp mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản theo quy định của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP và Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Việc cấp mã sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong đó, các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang nộp hồ sơ sẽ được ưu tiên trước. Sau đó, việc cấp mã sẽ tiếp tục triển khai đối với các dự án đủ điều kiện ở các giai đoạn tiếp theo.

Liên quan đến việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, Sở Xây dựng cho biết cơ sở dữ liệu giữa Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế và các tổ chức hành nghề công chứng hiện đang nằm trong lộ trình kết nối kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu, chưa hoàn toàn tự động liên thông 100%.

Theo quy định tại Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng theo hướng mở, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API và mô hình phân quyền; đáp ứng quy định theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn an ninh, bảo mật.

Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp 1.174 tài khoản cho các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và sàn giao dịch để cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống cũng bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan. Dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ sẽ không được thu thập lại.

Đối với việc khai thác thông tin, tổ chức và cá nhân có thể tra cứu các thông tin tổng thể về nhà ở và thị trường bất động sản của các tỉnh, thành phố trên Cổng thông tin điện tử Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Với các thông tin chuyên ngành, chi tiết về dự án bất động sản, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải liên hệ Bộ Xây dựng để được cấp quyền khai thác theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khi mỗi bất động sản có mã định danh và giá giao dịch thực tế thông qua công chứng, thuế được cập nhật liên tục vào hệ thống, người dân có thể tra cứu biên độ giá trung bình của khu vực trước khi quyết định mua bán bất động sản.

Theo cơ quan này, việc cập nhật dữ liệu sẽ góp phần công khai, minh bạch hoạt động giao dịch bất động sản, giảm tình trạng môi giới thổi giá và tạo sốt đất ảo.