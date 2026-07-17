Một ngân hàng đưa ra lãi suất tiết kiệm 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng

(VTC News) -

Ngân hàng MB vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi trực tuyến lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng thông qua voucher trên ứng dụng của ngân hàng.

Theo MB, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng chỉ cần thực hiện thao tác chọn mã voucher có sẵn trên ứng dụng MB Bank. Voucher chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất.

Mức ưu đãi này cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn của MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Không chỉ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng, MB còn triển khai ưu đãi lãi suất đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng khi dùng voucher. Mức lãi suất cao nhất đạt 4,75%/năm, cao hơn từ 0,05-0,75 điểm phần trăm so với biểu lãi suất niêm yết hiện hành.

Đối với biểu lãi suất huy động thông thường, MB hiện niêm yết 5,8%/năm cho các kỳ hạn 7-11 tháng và 6,35%/năm đối với các kỳ hạn 12-18 tháng. Mức lãi suất niêm yết cao nhất của ngân hàng hiện là 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 24-60 tháng.

Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm. Song song với lãi suất niêm yết, thị trường đầu tháng 7 còn chứng kiến sự trở lại của các chương trình ưu đãi dành cho người gửi tiền. SeABank công bố chương trình ưu đãi với lãi suất cao nhất lên tới 8,55%/năm, đồng thời cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới tới 0,2 điểm phần trăm. Techcombank cũng cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng ưu tiên, hội viên cao cấp...

Ngân hàng số Cake by VPBank cũng đang áp dụng lãi suất tiền gửi thực tế lên tới 8,9%/năm đối với kỳ hạn 10 - 24 tháng sau khi cộng thêm lãi suất tới 1,5 điểm phần trăm. Chương trình áp dụng cho tiền gửi từ 6 tháng, số tiền gửi từ 100.000 đồng trong thời gian từ 1/7 đến 31/7, nhưng chỉ dành cho khách hàng cá nhân lần đầu thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và đáp ứng điều kiện chương trình.

Một số ngân hàng khác không trực tiếp cộng lãi suất nhưng tăng sức hút bằng khuyến mại. NCB công bố chương trình khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng nhận thêm điểm thưởng Sun Signature trị giá 25 triệu đồng; gửi 5 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 125 triệu đồng; gửi 10 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 250 triệu đồng. HDBank triển khai chương trình gửi tiết kiệm có cơ hội trúng vàng SJC và sổ tiết kiệm trị giá từ 10 đến 200 triệu đồng.

Ở phân khúc lãi suất đặc biệt, một số ngân hàng vẫn duy trì mức rất cao nhưng điều kiện đi kèm lớn. PVcomBank áp dụng lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với khách hàng gửi tại quầy từ 2.000 tỷ đồng trở lên. MSB áp dụng 9%/năm cho kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Nam A Bank áp dụng 8,3%/năm cho tiền gửi từ 500 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. HDBank cũng có lãi suất đặc biệt 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng...

Phát biểu tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 2/7/2026, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của từng tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất.