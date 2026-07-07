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Lãi suất tiền gửi cao: Gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư đất?
(VTC News) -
Chuyên gia Phạm Xuân Hòe đưa ra góc nhìn về chiến lược phân bổ dòng tiền, nên gửi tiết kiệm, tích lũy vàng hay đầu tư bất động sản.
DUNG NHIÊN
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