Cầu thủ Pháp không muốn đá trận tranh hạng ba World Cup

(VTC News) -

Theo L’Equipe, bầu không khí trong đội tuyển Pháp trở nên nặng nề sau trận thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026. Nhiều cầu thủ không muốn tiếp tục thi đấu trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh tại Miami (Florida, Mỹ) và đã nghĩ đến kỳ nghỉ sau một giải đấu kéo dài.

Sự thất vọng bao trùm phòng thay đồ Pháp tại sân AT&T ở Arlington. Các cầu thủ gần như không nói chuyện sau trận đấu, trong khi Kylian Mbappe rời sân với đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và thất vọng.

“Bạn nghĩ họ còn muốn chơi trận đấu này sao? Tất nhiên là không. Đội bóng này đến đây vì một mục tiêu khác”, nguồn tin thân cận với các tuyển thủ Pháp chia sẻ với L’Equipe. Một cầu thủ khác thừa nhận toàn đội cảm thấy chán nản khi vẫn phải tham dự trận tranh hạng ba. Pháp sẽ gặp Anh tại Miami vào thứ Bảy (giờ địa phương), trước khi các thành viên bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Đội tuyển Pháp thất vọng sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sau trận bán kết, Mbappe công khai nói rằng đội bóng cần “gượng dậy”, hoàn thành công việc còn lại rồi đi nghỉ để bắt đầu một hành trình mới. Phát biểu của đội trưởng phản ánh tâm trạng chung trong đội tuyển.

Nhiều cầu thủ trước đó đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ cuối tuần. Không phải tất cả thành viên đội tuyển Pháp sẽ trở lại Paris. Một số người sẽ bay thẳng đến địa điểm nghỉ dưỡng, trong đó có những cầu thủ dự định ở lại Mỹ hoặc đến chính Miami.

Ban huấn luyện Pháp vì thế phải tìm cách khôi phục động lực cho đội bóng. Họ muốn biến vị trí thứ ba thành một mục tiêu đáng theo đuổi, đồng thời tránh để đội tuyển khép lại World Cup bằng thêm một màn trình diễn thất vọng.

Didier Deschamps nhiều khả năng xoay vòng đội hình trước tuyển Anh. Mức độ thay đổi chưa được xác định, nhưng các cầu thủ ít thi đấu từ đầu giải có thể được trao cơ hội.

Lucas Hernandez và N’Golo Kante, hai thành viên của đội hình vô địch World Cup 2018, là những lựa chọn phù hợp. Các cầu thủ trẻ như Warren Zaire-Emery và Rayan Cherki cũng có thể được sử dụng để tích lũy kinh nghiệm.

Ibrahima Konate, Malo Gusto cùng một số cầu thủ không có vai trò như kỳ vọng tại giải đấu cũng đang chờ cơ hội đá chính.

Deschamps không muốn kết thúc 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp bằng một thất bại. Trận gặp Anh dự kiến là lần cuối nhà cầm quân này chỉ đạo “Les Bleus”, dù đó không phải màn chia tay mà ông từng hình dung.

“Tuyển Pháp vẫn còn trận đấu cuối cùng vào thứ Bảy”, Deschamps liên tục nhắc các cầu thủ sau khi đội bóng bị loại.

Mbappe được xem là một trong số ít người vẫn còn động lực cá nhân rõ ràng. Tiền đạo này đã ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup và tiếp tục theo đuổi những kỷ lục ghi bàn của giải đấu.

Tuy nhiên, thất bại trước Tây Ban Nha vẫn khiến đội trưởng tuyển Pháp bị ảnh hưởng nặng nề. Mbappe không hiểu vì sao các yêu cầu chiến thuật không được thực hiện tốt hơn, đặc biệt trong hiệp hai.

Trong giờ nghỉ, Deschamps nhắc các học trò phải kiểm soát tốt những tình huống đối đầu trực tiếp để tránh bị Tây Ban Nha tạo ra ưu thế. Tuy nhiên, tuyển Pháp tiếp tục bị đối thủ áp đảo và nhận bàn thua thứ hai.

Sau trận đấu, Deschamps có bài phát biểu ngắn trong phòng thay đồ. Ông thừa nhận bóng đá đỉnh cao không tha thứ cho sai lầm và tuyển Pháp có quá nhiều điểm yếu, nhưng yêu cầu toàn đội không phủ nhận mọi điều đã làm được tại giải.

Những lời động viên ấy chưa thể xoa dịu sự thất vọng. Một số cầu thủ mất ngủ và xem lại trận đấu trong đêm, khiến cảm giác tiếc nuối càng lớn. Những người khác đã bắt đầu nghĩ đến các kế hoạch cá nhân sau World Cup.

Ban huấn luyện mô tả thất bại trước Tây Ban Nha là một “trận đấu không đúng nghĩa”, khi tuyển Pháp không thể hiện được năng lực như thường lệ. Trung vệ Maxence Lacroix cũng thừa nhận mọi thứ không vận hành tốt, dù các cầu thủ đã cố gắng hết sức.

Đội tuyển Pháp sẽ di chuyển đến Miami và có hai ngày chuẩn bị cho trận tranh hạng ba. Nhiệm vụ lớn nhất của Deschamps không còn nằm ở chiến thuật, mà là thuyết phục một tập thể đang kiệt quệ và thất vọng tiếp tục thi đấu với lòng tự trọng.