Trọng tài chung kết World Cup 2026 là ai?

(VTC News) -

Ngày 17/7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố quyết định bổ nhiệm ông Slavko Vincic làm trọng tài chính trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra giữa Argentina và Tây Ban Nha. Hỗ trợ ông Vincic sẽ là hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh và trợ lý dự bị Mohammad Alkalaf đều là người UAE.

Ông Slavko Vincic có sự nghiệp trọng tài quốc tế ấn tượng kể từ khi được FIFA cấp huy hiệu vào năm 2010. Ông nổi tiếng với phong cách điều khiển quyết liệt, không ngần ngại rút thẻ để kiểm soát những trận cầu căng thẳng.

Slavko Vincic thường xuyên được phân công điều khiển những trận đấu lớn tại châu Âu cũng như các giải đấu quốc tế. Ở cấp câu lạc bộ, Vincic từng bắt chính trận chung kết UEFA Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers, cũng như trận chung kết UEFA Champions League 2024 giữa Real Madrid và Borussia Dortmund.

Trọng tài Slavko Vincic từng điều khiển 2 trận đấu ở World Cup 2022.

Vị vua áo đen người Slovenia lần đầu làm nhiệm vụ tại World Cup ở Qatar năm 2022, khi được phân công điều khiển 2 trận đấu. Tại kỳ giải năm nay, ông tiếp tục được giao bắt chính thêm 3 trận. Trận chung kết vào ngày 20/7 sẽ là lần thứ sáu Vincic cầm còi tại một kỳ World Cup và là trận thứ tư của ông ở giải đấu năm nay. Đây đồng thời cũng là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của ông.

Là một trong những trọng tài hàng đầu của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Vincic nhiều lần điều khiển các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tại các giải đấu trong châu lục. Mối liên hệ của ông với "La Roja" bắt đầu từ trận giao hữu gặp Colombia năm 2017, sau đó là trận gặp Thụy Điển ở vòng bảng EURO 2020 và bán kết UEFA Nations League 2023 gặp Italy.

Vị trọng tài 46 tuổi cũng đã điều khiển hai trận đấu quan trọng trong sự nghiệp quốc tế còn rất trẻ của Yamal. Cả hai đều diễn ra trong hành trình vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, bao gồm chiến thắng 1-0 trước Italy ở vòng bảng và 2-1 trước Pháp ở bán kết. Trong trận đấu này, tài năng trẻ này ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa tuyệt đẹp trước khi Tây Ban Nha lội ngược dòng.

Do khác biệt về khu vực thi đấu, Vincic có ít cơ hội điều khiển các trận đấu của Argentina hơn so với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông lại là trọng tài của một trong những thất bại gây sốc và đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá Argentina hiện đại.

Lần duy nhất Vincic bắt chính một trận của Argentina là cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar. Khi đó, Ả Rập Xê Út tạo nên cú sốc lịch sử với chiến thắng 2-1, chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của Argentina. Đây cũng là trận duy nhất Lionel Messi thất bại khi Vincic cầm còi.

Dù Argentina để thua chung cuộc, nhiều quyết định của Vincic trong trận đấu đó lại có lợi cho đại diện Nam Mỹ. Ngay phút thứ 7, ông cho Argentina hưởng phạt đền sau khi Leandro Paredes bị phạm lỗi trong vòng cấm ở một tình huống phạt góc. Quyết định này từng giúp Messi mở tỷ số từ chấm 11 m. Sau đó, Vincic còn rút tổng cộng 6 thẻ vàng cho Ả Rập Xê Út, trong khi không phạt thẻ bất kỳ cầu thủ nào của Argentina.

Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 19/7 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).