Giá tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt tăng, cao nhất 141.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.500 đồng/kg.
Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg lên 141.500 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu. Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, đạt 141.000 đồng/kg, đứng thứ hai.
Tại TP.HCM, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 16/7, giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.HCM tăng lên 138.000 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.500 đồng/kg, Gia Lai lên 137.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.
Nhìn lại diễn biến những ngày trước, thị trường hồ tiêu đã trải qua hai phiên biến động trái chiều. Hôm 14/7, giá thu mua đồng loạt giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống còn 134.500 - 137.000 đồng/kg. Sang 15/7, thị trường phục hồi khi giá tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, đưa Lâm Đồng và Đắk Lắk trở lại mốc 140.000 đồng/kg, TP.HCM lên 137.500 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.000 đồng/kg và Gia Lai ở mức 136.500 đồng/kg.
Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 13/7 đến 17/7
|
Địa phương
|
13/7
|
14/7
|
15/7
|
16/7
|
17/7
|
Đơn vị
|
Lâm Đồng
|
141.000
|
137.000
|
140.000
|
140.000
|
141.500
|
đồng/kg
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
137.000
|
140.000
|
140.000
|
141.000
|
đồng/kg
|
TP.HCM
|
139.000
|
135.000
|
137.500
|
138.000
|
138.500
|
đồng/kg
|
Gia Lai
|
138.000
|
134.500
|
136.500
|
137.000
|
137.500
|
đồng/kg
|
Đồng Nai
|
138.000
|
135.000
|
137.000
|
137.500
|
138.000
|
đồng/kg
Hôm nay giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.900 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.198 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 17/7
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Indonesia
|
Tiêu đen Lampung
|
7.079
|
Tiêu trắng Muntok
|
9.198
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.900
|
Malaysia
|
Tiêu đen Kuching ASTA
|
9.350
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.250
|
Việt Nam
|
Tiêu đen loại 500 g/l
|
5.850
|
Tiêu đen loại 550 g/l
|
5.950
|
Tiêu trắng
|
8.200