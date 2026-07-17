Giá tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt tăng, cao nhất 141.500 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg lên 141.500 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu. Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, đạt 141.000 đồng/kg, đứng thứ hai.

Tại TP.HCM, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 16/7, giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.HCM tăng lên 138.000 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.500 đồng/kg, Gia Lai lên 137.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Nhìn lại diễn biến những ngày trước, thị trường hồ tiêu đã trải qua hai phiên biến động trái chiều. Hôm 14/7, giá thu mua đồng loạt giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống còn 134.500 - 137.000 đồng/kg. Sang 15/7, thị trường phục hồi khi giá tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, đưa Lâm Đồng và Đắk Lắk trở lại mốc 140.000 đồng/kg, TP.HCM lên 137.500 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.000 đồng/kg và Gia Lai ở mức 136.500 đồng/kg.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 13/7 đến 17/7

Địa phương 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 Đơn vị Lâm Đồng 141.000 137.000 140.000 140.000 141.500 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 137.000 140.000 140.000 141.000 đồng/kg TP.HCM 139.000 135.000 137.500 138.000 138.500 đồng/kg Gia Lai 138.000 134.500 136.500 137.000 137.500 đồng/kg Đồng Nai 138.000 135.000 137.000 137.500 138.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Hôm nay giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.900 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.198 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 17/7