Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 34 từ 5.600 - 5.700 đồng/kg, trong khi lúa OM 18 dao động 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 17/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.900 - 7.100 IR 50404 (tươi) 6.000 - 6.200 OM 5451 (tươi) 6.300 - 6.500 OM 34 (tươi) 5.600 - 5.700 OM 18 (tươi) 6.300 - 6.500

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Các chủng loại còn lại không ghi nhận biến động, gồm gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 17/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.200 - 9.300 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay đi ngang so với hôm qua. Gạo thường hiện có giá 13.000 - 14.000 đồng/kg, thấp nhất. Tiếp đến là gạo Đài thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 17/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo thường 13.000 - 14.000 Đài thơm 15.000 - 15.500 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Nàng Hoa 21.000 Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Nàng Nhen 28.000

Giá các mặt hàng phụ phẩm hôm nay dao động 7.900 - 8.300 đồng/kg và không ghi nhận biến động so với hôm qua. Trong đó, giá cám ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg, còn tấm thơm dao động 8.200 - 8.300 đồng/kg.

Giá lúa gạo trong nước ngày 17/7 nhìn chung ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Văn Hóa)

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm dao động 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng giữ ổn định với phiên trước. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán trong khoảng 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 17/7

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 513 - 517 Gạo thơm 5% tấm 510 - 520 Gạo thơm 100% tấm 348 - 352 Thái Lan Gạo 5% tấm 478 - 482 Gạo 100% tấm 409 - 413 Ấn Độ Gạo 5% tấm 350 - 354 Gạo 100% tấm 280 - 284

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2026 được dự báo đạt khoảng 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm khoảng 45% thị phần.