Giá lúa gạo hôm nay 15/7: Lúa tươi tăng 500 đồng/kg, gạo ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 15/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận Đài Thơm 8, IR 50404 và OM 5451 cùng tăng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg và lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Trong khi đó, lúa OM 34 duy trì ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn lúa OM 18 ổn định trong khoảng 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 15/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) So với cuối tuần trước Đài Thơm 8 (tươi) 6.900 - 7.100 Tăng 500 đồng/kg IR 50404 (tươi) 6.000 - 6.200 Tăng 500 đồng/kg OM 5451 (tươi) 6.300 - 6.500 Tăng 500 đồng/kg OM 34 (tươi) 5.600 - 5.700 Ổn định OM 18 (tươi) 6.300 - 6.500 Ổn định

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay ổn định. Gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg. Trong nhóm gạo nguyên liệu, OM 5451 được thu mua ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, tiếp đến là CL 555 (9.400 - 9.500 đồng/kg), Đài Thơm 8 (9.200 - 9.400 đồng/kg), IR 504 (9.050 - 9.100 đồng/kg) và OM 18 (8.700 - 8.850 đồng/kg). Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 15/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.050 - 9.100 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục đi ngang. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, được niêm yết ở mức 28.000 đồng/kg. Nhóm gạo chất lượng cao như Hương Lài và gạo Nhật cùng có giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.

Các loại gạo còn lại giữ ổn định, gồm gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 15/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Gạo thường 13.000 - 14.000

Giá phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay 15/7 ghi nhận một số loại tăng tới 500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên)

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng duy trì ổn định. Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 15/7