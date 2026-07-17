Cận cảnh khu tập thể 56 tuổi ở Hà Nội sắp 'lột xác' thành 2 toà chung cư 30 tầng

Không chỉ đối mặt nguy cơ mất an toàn, nhiều hộ dân vẫn phải sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu đồng bộ. Theo bà Tứ, trước đây các hộ dùng chung bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh; về sau, một số gia đình tự cơi nới để có không gian riêng nhưng nhiều hộ vẫn phải sử dụng chung khu vệ sinh, gây nhiều bất tiện.