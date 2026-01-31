Thanh Thuý nhận giải đặc biệt, vượt 27 ngôi sao bóng chuyền nữ hay nhất Nhật Bản

(VTC News) -

Trần Thị Thanh Thúy trở thành tâm điểm của SV-League All Star Games mùa 2025/26 khi chủ công của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tỏa sáng rực rỡ với danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất trận) trong trận đấu diễn ra ngày 31/1 tại nhà thi đấu Glion Arena Kobe(Hyogo, Nhật Bản). SV-League All Star Games là trận đấu giao hữu quy tụ 28 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất của giải VĐQG Nhật Bản, bao gồm cả các ngoại binh.

Trần Thị Thanh Thúy thi đấu trong màu áo đội Nichika và góp công lớn giúp đội giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (25-19, 15-12, 25-14 ) trước đội Yoshino, qua đó khẳng định tài năng của cô tại một trong những giải bóng chuyền nữ mạnh nhất thế giới.

Trần Thị Thanh Thúy nhận giải MVP của trận SV-League All Star Games mùa 2025/26

Trận All-Star quy tụ hai đội do Nichika Yamada và Yoshino Sato (NEC Kawasaki) làm đội trưởng. Việc Thanh Thúy được ban tổ chức trực tiếp lựa chọn vào All-Star Games cho thấy VĐV của Việt Nam được đánh giá rất cao, đặc biệt khi cô là một trong số ít các ngoại binh góp mặt, đứng cạnh những ngôi sao như Rosamaria (Brazil), Van Hecke (Bỉ) hay Butler (Mỹ).

Bên cạnh danh hiệu MVP của Thanh Thúy, các VĐV khác như Rui Nonaka nhận giải Fighting Spirit, Yukiko Wada giành danh hiệu Speed King với cú phát bóng 95,5 km/h, còn Miku Iwasawa được vinh danh Best Entertainment Award.

Trần Thị Thanh Thúy đang là tay đập chủ lực của CLB Gunma Greenwings. Cô đã ghi 381 điểm trong 25 trận đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa này sau 25 trận. Thanh Thúy xếp thứ 15 trong số những VĐV ghi điểm nhiều nhất của giải. CLB của Thanh Thúy đang xếp thứ 6 trên BXH sau 28 trận.