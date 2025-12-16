Trọng tài xin lỗi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau chung kết nghiệt ngã

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan và tổ trọng tài có động thái xin lỗi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau trận đấu chung kết SEA Games 33.

Tranh cãi xảy ra ở trận chung kết bộ môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 đến từ quyết định của trọng tài biên và trọng tài trên dây. Các tình huống challenge của hai đội thường được xử theo hướng có lợi cho Thái Lan, bất chấp việc chính Việt Nam mới là đội xứng đáng có điểm. Ở tình huống cuối cùng mang về HCV cho Thái Lan, nhiều CĐV Việt Nam tin rằng bóng đã ở ngoài sân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc nức nở sau trận thua Thái Lan.

Nhiều khán giả có mặt trên khán đài quan sát thấy "động tác lạ" của các trọng tài khi kiểm tra băng hình nhưng không kịp ghi lại. Họ yêu cầu phải có sự công bằng cho phía Việt Nam không chỉ ở môn bóng chuyền mà nhiều môn thể thao khác.

Ông Kiệt nói thêm: "Không riêng gì bóng chuyền, môn nào của Việt Nam cũng gặp bất lợi ở sân khách. Tình huống bóng trong trận này có phần nghiệt ngã với sự nỗ lực của bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta cũng có cơ hội nhưng không làm được, đó chỉ là một số tình huống khách quan. Nếu không phải sân nhà của Thái Lan, tôi lại mạnh dạn hứa gặp lại Thái Lan tại Việt Nam".

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù đã để thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Thực tế, nỗ lực của các cầu thủ rất đáng khen ngợi và họ chỉ thiếu một chút may mắn để giành huy chương vàng.