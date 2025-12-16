Báo Thái Lan khen tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

(VTC News) -

Ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15-12, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua nghiệt ngã 2-3 trước Thái Lan. Có thời điểm họ ở rất gần với chiến thắng trong set 5 khi có nhiều match-point. Dù lỡ hẹn với chiến thắng, màn trình diễn của thầy trò HLV Việt Nam vẫn nhận được sự ghi nhận tích cực từ truyền thông nước chủ nhà.

"Tôi sắp ngất xỉu rồi! Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã đoàn kết để đánh bại đội tuyển Việt Nam thi đấu quyết liệt, giành chức vô địch SEA Games lần thứ 17", tờ Daily News của Thái Lan đặt tiêu đề bài viết.

Theo truyền thông Thái Lan, dù không có bề dày thành tích như đội chủ nhà, tuyển Việt Nam đã cho thấy họ không còn là đối thủ “cửa dưới”. "Mặc dù đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn về danh tiếng, nhưng trong lần gặp nhau gần nhất tại giải bóng chuyền SEA V.League vào ngày 10 tháng 8, Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2", tờ báo Thái Lan nhận định.

Trận đấu đầy kịch tính giữa Việt Nam và Thái Lan. (Nguồn: Daily News)

Báo Thái Lan đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của các cô gái Việt Nam khi liên tục tạo thế trận giằng co, dẫn điểm ở nhiều thời đoạn quan trọng và kéo trận đấu vào set 5 đầy căng thẳng. Việt Nam cũng là đội đầu tiên khiến Thái Lan để thua một set tại SEA Games 2025, điều cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự của đội bóng này.

Tờ Daily News mô tả đội tuyển Việt Nam sở hữu tinh thần chiến đấu bền bỉ, không bỏ cuộc ngay cả khi bị dẫn sâu, thể hiện rõ qua việc gỡ hòa 2-2 sau bốn set và bám đuổi quyết liệt trong set quyết định. Truyền thông Thái Lan cho rằng chính sự lì lợm và quyết tâm của Việt Nam đã khiến trận chung kết trở nên “nghẹt thở” đến những điểm số cuối cùng.

Trong khi đó, trang chuyên về thể thao Thairath cho rằng Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh và chất lượng chuyên môn khi nhập cuộc tự tin, tổ chức lối chơi mạch lạc và sẵn sàng tạo thế trận ngang ngửa với Thái Lan ngay từ set đầu tiên.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận thưởng nóng vì nỗ lực đáng khen ngợi.

“Trong set đầu tiên, Việt Nam khởi đầu tốt hơn, kiểm soát trận đấu bằng lối tấn công sắc bén và những pha phản công nhanh. Mặc dù đội tuyển Thái Lan cố gắng tăng tốc và bắt kịp, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định trước khi kết thúc set đầu tiên với tỷ số 25-19, qua đó dẫn trước 1-0 về set đấu”, tờ báo nhận định.

Tờ báo Siam Sport cũng mô tả về những khoảnh khắc nghẹt thở trong trận đấu giữa hai đội tuyển: "Cả hai đội đã cống hiến cho một trận đấu giằng co đầy kịch tính. Thái Lan sớm dẫn trước, nhưng Việt Nam không chịu bỏ cuộc, đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục về cuối set để giành chiến thắng, san bằng tỷ số trận đấu 2-2. Trong set quyết định, Việt Nam khởi đầu tốt hơn, dựa vào khả năng chắn bóng để dẫn trước 8-4".

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù đã để thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Thực tế, nỗ lực của các cầu thủ rất đáng khen ngợi và họ chỉ thiếu một chút may mắn để giành huy chương vàng.