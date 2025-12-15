HLV Kim Sang-sik khuyên ngôi sao U22 Việt Nam sang Hàn Quốc, Nhật Bản

(VTC News) -

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, theo đánh giá của ban tổ chức. Tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội không ghi bàn nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các pha tấn công của U22 Việt Nam.

"Rõ ràng Đình Bắc là ngôi sao của đội bóng rồi. Tôi tin tưởng vào năng lực của Bắc và cũng mong cậu ấy có thể sang Nhật Bản, Hàn Quốc để chơi bóng trong tương lai để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình", huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận xét về học trò.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong buổi họp báo sau trận bán kết SEA Games 33.

Về phần mình, Nguyễn Đình Bắc bày tỏ niềm vui khi lần đầu góp mặt ở một trận bán kết SEA Games. Anh cho biết toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực, thừa nhận U22 Philippines tạo ra không ít khó khăn, nhưng chiến thắng chung cuộc mang lại niềm hạnh phúc lớn cho toàn đội.

"Đây là lần đầu tôi chơi một trận bán kết SEA Games. Toàn đội đã chơi tốt, bất chấp việc U22 Philippines tiến bộ rất nhiều. U22 Việt Nam đã giành được chiến thắng và tôi vô cùng hạnh phúc", Đình Bắc chia sẻ.

Phong độ nổi bật của Đình Bắc trong thời gian gần đây khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi một phóng viên đặt vấn đề về khả năng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Trước câu hỏi này, đội phó U23 Việt Nam thẳng thắn khẳng định: "Bây giờ tôi chưa nghĩ đến Quả bóng vàng hay gì cả. Toàn bộ sự tập trung của tôi giờ hướng về trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi sẽ ăn ngủ tập luyện thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu này".

Đình Bắc khẳng định sẽ dồn toàn bộ quyết tâm cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng SEA Games 33. (Nguồn: VFF)

Chia sẻ về trận đấu quyết định, chân sút sinh năm 2004 nhấn mạnh U22 Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào lối chơi của chính mình. Theo Đình Bắc, dù đối thủ là Malaysia hay Thái Lan thì mục tiêu lớn nhất vẫn là giữ sự tập trung và mang đến một trận chung kết chất lượng.

Đình Bắc thừa nhận anh và các đồng đội đã nhận được nguồn động viên rất lớn từ khán đài sân Rajamangala. “Khi nhìn thấy người hâm mộ Việt Nam đến sân rất đông, tinh thần của toàn đội được tiếp thêm rõ rệt. Tôi mong các CĐV sẽ tiếp tục đồng hành ở trận đấu ngày 18/12, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại niềm tin ấy”, tiền đạo xuất sắc của đội tuyển U22 Việt Nam cho biết.