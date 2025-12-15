Bóng chuyền nữ Việt Nam trượt HCV, Thanh Thuý và đồng đội khóc nức nở

Video: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buồn bã sau khi thua Thái Lan.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên trận chung kết gay cấn, hấp dẫn với Thái Lan - đội top 3 châu Á và từng vô địch SEA Games 15 lần liên tiếp.
Có thời điểm, đội tuyển Việt Nam ở rất gần chiến thắng khi kéo đối thủ đến set 5 và dẫn trước.
Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại không tận dụng tốt cơ hội và thua kém một chút so với đối thủ.
Sau 3 hiệp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2-3 (25-19, 18-25, 13-25, 25-23, 23-25).
Thanh Thuý và đồng đội thất thần trên sân sau khi trận đấu kết thúc. Đội tuyển Việt Nam thi đấu sòng phẳng với đối thủ mạnh hơn đến những điểm số cuối cùng.
Thanh Thuý chơi hay, là chỗ dựa cho toàn đội. Các đồng đội của cô cũng thi đấu đầy nỗ lực.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể giành tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên.
Thanh Thuý, Kiều Trinh oà khóc.