Việt Nam và Cộng hòa Síp ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp Makis Keravnos đã ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Síp.

Lễ ký được tổ chức trong không khí trang trọng, dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính hai nước, thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết mạnh mẽ của hai Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính song phương.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Síp đạt tăng trưởng tốt, với kim ngạch hai chiều đạt 111,6 triệu USD. Tính đến tháng 10/2025, Cộng hòa Síp hiện có 28 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 470 triệu USD, đứng thứ 34/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào bất động sản, chế biến chế tạo và nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp Makis Keravnos ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần.

Hiện Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Cộng hòa Síp với tổng vốn đăng ký 0,48 triệu USD, xếp thứ 67/80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam. Với thế mạnh về du lịch, tài chính, cảng biển và logistics cùng vị trí trung chuyển quan trọng sang Trung Đông, Nam Đông Âu và Bắc Phi, Cộng hòa Síp mở ra nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế và đầu tư sâu rộng hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, với tình hình quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Síp, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Síp được ký kết sẽ đảm bảo phân bổ hợp lý quyền đánh thuế giữa hai quốc gia, đồng thời thiết lập môi trường pháp lý rõ ràng, ổn định và phù hợp với chuẩn mực quốc tế, khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân cư trú hai nước Việt Nam và là minh chứng cụ thể cho sự hợp tác tốt đẹp, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Síp, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ông Makis Keravnos, Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp bày tỏ vui mừng khi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Cộng hòa Síp được ký kết. Ông tin tưởng, Hiệp định thuế là sự khởi đầu để từ đó hai bên thiết lập mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ, qua đó mang lại lợi ích và sự thịnh vượng cho cả hai bên trong thời gian tới.

Tính đến nay, Việt Nam đã ký 81 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 77 Hiệp định đã có hiệu lực. Việc ký Hiệp định thuế với Cộng hòa Síp tiếp tục khẳng định chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - thuế, đồng thời thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về thuế.