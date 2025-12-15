Đường 'đắt nhất hành tinh' lộ hình hài sau 20 ngày thần tốc giải phóng mặt bằng

Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của khu vực, bà Lê Thị Lam (65 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) cho biết bà thực sự bất ngờ trước tiến độ giải phóng mặt bằng. “Dự án này nói nhiều năm rồi, tôi không nghĩ lại có lúc làm nhanh như vậy. Thấy cả hệ thống cùng vào cuộc, tôi càng tin vào chủ trương của Đảng và Nhà nước”, bà Lê Thị Lam chia sẻ.