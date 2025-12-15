Đắk Lắk yêu cầu báo cáo về dự án 'Nuôi em'

(VTC News) -

Chiều 15/12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn, yêu cầu báo cáo tình hình triển khai chương trình “Nuôi em”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, trước đây chương trình “Nuôi em” được triển khai tại một số trường học thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, nguồn kinh phí thực hiện chương trình được chuyển trực tiếp về các trường để triển khai.

Dự án "Nuôi em" đang hỗ trợ một số trường trên địa bàn Đắk Lắk

Trước những thông tin phản ánh từ báo chí và mạng xã hội liên quan đến chương trình “Nuôi em” trên địa bàn tỉnh, Sở đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể nhằm kịp thời rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình.

“Việc tổng hợp báo cáo nhằm làm rõ quá trình triển khai, đối tượng thụ hưởng cũng như việc sử dụng kinh phí của chương trình”, vị này thông tin.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường có liên quan báo cáo tình hình triển khai chương trình “Nuôi em” trong năm học 2025–2026 và các năm học trước (nếu có).

Nội dung báo cáo gồm: số lượng học sinh được thụ hưởng; số giáo viên được hỗ trợ tham gia nấu ăn cho học sinh; tổng kinh phí được hỗ trợ theo từng giai đoạn, từng năm học (nêu rõ số tiền các trường đã nhận và chưa nhận tính đến ngày 16/12), cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan.

Cũng trong chiều nay, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt về tính minh bạch của dự án "Nuôi em". Cục C02 đang chứng minh có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.