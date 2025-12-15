Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan, chung kết SEA Games 33 hôm nay

Nhận định bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan (17h30 ngày 15/12)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33. Đây là cuộc đối đầu của 2 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Người hâm mộ Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mong chờ cột mốc lịch sử - tấm huy chương vàng lần đầu tiên. Tuy nhiên, đánh bại Thái Lan - đội bóng ở đẳng cấp top 3 châu Á - là thử thách có độ khó cao.

Sự tiến bộ trong những năm gần đây giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách với đối thủ xứ chùa vàng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể kéo đối thủ vào set 5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Thái Lan.

Dẫu vậy, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ thắng được đối thủ này một lần ở SEA V.League 2025, nhờ màn trình diễn xuất sắc phi thường của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đối chuyền sinh năm 2000 ghi tới 45 điểm, tạo ra nỗi "ám ảnh" cho các tay chắn và hàng sau của đối thủ bằng những cú đập uy lực.

Bích Tuyền không tham dự SEA Games 33. Điều này khiến cơ hội lặp lại kỳ tích của đội tuyển Việt Nam giảm đi rõ rệt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tìm được nhân tố ghi điểm với hiệu suất cao như Bích Tuyền, dù là những đối chuyền thay thế như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đặng Thị Kim Thanh hay bất kỳ chủ công, phụ công nào khác.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo ra những bài phối hợp đa dạng để khong phải dồn bóng cho một vị trí. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần một ngôi sao làm điểm tựa. Không có Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn còn Trần Thị Thanh Thuý. Đây là lúc ngôi sao số một của bóng chuyền nữ Việt Nam toả sáng.