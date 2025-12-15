Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan, chung kết SEA Games 33 mới nhất

(VTC News) -

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sớm dẫn điểm và duy trì khoảng cách với đối thủ. Trần Thị Thanh Thuý thể hiện phong độ tốt làm chỗ dựa cho toàn đội. Đội tuyển Việt Nam thắng 25-19.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi ngang ngửa với Thái Lan.

Tuy nhiên, bước sang set 2, điểm yếu ở những pha đỡ bước 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại xuất hiện. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan dần bắt nhịp và thể hiện đúng đẳng cấp. Đội chủ nhà thắng liền 2 hiệp với các tỷ số 25-13 và 25-18.

Đội tuyển Việt Nam xốc lại tinh thần ở set 4. Thanh Thuý tiếp tục chơi hay. Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa cũng có hiệp đấu xuất sắc với những pha điều bóng ổn định. Hai đội bóng tạo nên màn rượt đuổi kịch tính trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-23 và đưa trận đấu đến set 5.

