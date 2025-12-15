Học tiếng Nhật qua trải nghiệm văn hóa và ẩm thực

(VTC News) -

Nhằm tạo không gian học tập gắn với trải nghiệm thực tế, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa – Ẩm thực – Định hướng nghề nghiệp – Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả”, với sự tham gia của các chuyên gia, khách mời và đông đảo học viên yêu tiếng Nhật.

Sự kiện được tổ chức với mục tiêu giúp học viên tiếp cận tiếng Nhật không chỉ qua sách vở, mà thông qua giao tiếp, văn hóa và các hoạt động thực hành cụ thể. Qua đó, người học có thêm góc nhìn thực tế về con đường học tập, làm việc và hội nhập trong môi trường Nhật Bản.

Chương trình “Giao lưu văn hóa – Ẩm thực – Định hướng nghề nghiệp – Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả”, với sự tham gia của các chuyên gia, khách mời và đông đảo học viên yêu tiếng Nhật.

Trong khuôn khổ chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, Chủ tịch HĐQT của Haru đã chia sẻ về vai trò của định hướng nghề nghiệp trong quá trình học ngoại ngữ, đồng thời nhấn mạnh việc hiểu văn hóa là yếu tố quan trọng giúp người học sử dụng tiếng Nhật hiệu quả và bền vững. Tiếp đó, ông Nguyễn Đăng Thạch chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật, phương pháp tiếp cận học bổng, cũng như những cơ hội học tập và nghề nghiệp dành cho người trẻ tại Nhật Bản.

Các học viên được tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản và tham gia thực hành làm các món ăn quen thuộc như Gyoza (há cảo Nhật Bản) và Yakisoba (mì xào Nhật Bản).

Hoạt động được nhiều học viên quan tâm là phần giao lưu văn hóa và ẩm thực Nhật Bản do ông Kikuchi Shiro trực tiếp hướng dẫn. Tại đây, học viên được giới thiệu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản và tham gia thực hành làm các món ăn quen thuộc như Gyoza (há cảo Nhật Bản) và Yakisoba (mì xào Nhật Bản). Thông qua hoạt động này, học viên có cơ hội luyện giao tiếp tiếng Nhật trong môi trường gần gũi, tự nhiên, giúp việc học trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Kết thúc chương trình, đại diện Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế, qua đó hỗ trợ học viên nâng cao năng lực ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình học tập trong thời gian tới.