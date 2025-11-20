Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe ký kết MOU hợp tác chiến lược tại Nhật Bản

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, lao động và thương mại tại Nhật Bản (16-22/11/2025) của Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Tây Ninh, Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Kobe (Nhật Bản) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ cảng đối tác chiến lược, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng xanh giữa hai quốc gia.

Lễ ký kết diễn ra chiều 17/11 tại Osaka, với sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết - Trưởng đoàn công tác; Tiến sĩ Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; các lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và đại diện nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phía Nhật Bản có đại diện chính quyền thành phố Kobe và Cảng Kobe. Đồng Tâm Group và Cảng Quốc tế Long An tham dự với sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng và Tổng Giám đốc Nguyễn Thụy Quỳnh Hương.

Theo nội dung ký kết, hai cảng thống nhất tăng cường hợp tác trong mở rộng năng lực và quy mô vận tải hàng hải, tăng lượng hàng hóa thông qua cảng; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành, khai thác cảng biển; kết nối đối tác quốc tế; phối hợp phát triển mô hình cảng xanh - cảng thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm phát thải và nâng cao tính bền vững.

Hai bên cũng nhất trí đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu phát triển của hai địa phương. Trước lễ ký kết, ngày 16/11, đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại Cảng Kobe - một trong những mô hình cảng biển quy mô lớn, được đánh giá sở hữu hạ tầng container và hàng tổng hợp thuộc nhóm hiện đại của Nhật Bản.

Chuyến khảo sát là cơ sở để hai cảng thảo luận sâu hơn về những cơ hội hợp tác dài hạn. Cảng Kobe, thành lập năm 1868, là biểu tượng quan trọng của vùng Kansai và là cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Kobe.

Trong khi đó, Cảng Quốc tế Long An - đặt tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh - được phát triển từ vùng đất đầm lầy nhiễm mặn và nhanh chóng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực, góp phần giảm tải cho các cụm cảng TP.HCM và hỗ trợ doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ tối ưu chi phí logistics.

Cụm dự án Cảng Quốc tế Long An do Đồng Tâm Group đầu tư theo mô hình tổ hợp Cảng biển - Công nghiệp - Dịch vụ Logistics - Đô thị, hướng tới hệ sinh thái phát triển đồng bộ, bền vững. Sự phát triển của cảng tạo động lực thu hút đầu tư, hỗ trợ hình thành các khu, cụm công nghiệp trong vùng theo định hướng phát triển của tỉnh Tây Ninh.

Việc ký kết MOU giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế của địa phương và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thương mại, mở rộng kết nối hàng hải, nâng cao năng lực cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng.