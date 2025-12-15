Căng thẳng Campuchia-Thái Lan: Nhiên liệu bị chặn ở cửa khẩu biên giới với Lào

Theo thông tin từ các bên liên quan, lực lượng Thái Lan và Campuchia tiếp tục xảy ra đụng độ tại một số khu vực dọc theo tuyến biên giới đất liền dài 817 km. Tình hình chưa có dấu hiệu lắng dịu, bất chấp các nỗ lực trung gian quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn, trong đó có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thái Lan áp đặt thiết quân luật tại các khu vực biên giới khi căng thẳng với vẫn Campuchia tiếp diễn. Ảnh minh họa. (Nguồn: AA)

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao Đông Nam Á, dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện cho tiếp xúc ngoại giao giữa hai bên, đã được hoãn đến ngày 22/12 theo đề nghị của Thái Lan.

Thái Lan và Campuchia từ lâu tồn tại bất đồng liên quan đến một số đoạn biên giới. Các diễn biến căng thẳng gần đây có phạm vi rộng, ảnh hưởng tới nhiều khu vực từ vùng giáp biên với Lào đến các tỉnh ven biển. Theo số liệu do chính quyền hai nước công bố, hơn nửa triệu người đã phải sơ tán và ít nhất 38 người thiệt mạng trong hơn một tuần qua.

Trong bối cảnh đó, quân đội Thái Lan cho biết đã áp dụng các biện pháp hạn chế vận chuyển nhiên liệu qua cửa khẩu Chong Mek sang Lào, đồng thời xem xét hạn chế tàu thuyền Thái Lan hoạt động tại một số khu vực trên vùng biển Campuchia do lo ngại rủi ro an ninh. Phía Thái Lan khẳng định các biện pháp này không nhằm tác động tới Lào hay hoạt động vận chuyển của các quốc gia khác.

Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu theo dõi tàu, phần lớn nhiên liệu tinh chế nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển bằng đường biển, trong đó Singapore hiện là nhà cung cấp lớn nhất. Lượng nhiên liệu xuất khẩu từ Thái Lan sang Campuchia đã giảm mạnh so với năm trước và theo Bộ Năng lượng Thái Lan, không có hoạt động xuất khẩu dầu sang Campuchia kể từ tháng 7.

Hai bên tiếp tục có những đánh giá khác nhau về nguyên nhân khiến thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 7 bị gián đoạn, dù thỏa thuận này đã được mở rộng vào tháng 10 nhằm hướng tới xử lý căng thẳng một cách toàn diện hơn.