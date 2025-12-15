Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

(VTC News) -

Ngày 15/12, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm về vụ án Shark Bình (tức Nguyễn Hòa Bình) tại buổi họp báo Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ 3 tội danh, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đã khởi tố bổ sung với ông Nguyễn Hoà Bình và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra thêm về tội Trốn thuế.

Cùng bị khởi tố tội danh này là Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐTQ kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo.

Theo Đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm: Diễn, Bình và Tuất.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán đó là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí. Do doanh thu của công ty Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó, ông Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024.

Công an kết luận, ba người này đã trốn thuế gần 30 tỷ đồng. Ngoài hành vi này, công an còn xác định ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 117 tỷ đồng. Shark Bình còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Shark Bình tại cơ quan công an.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố hồi tháng 10 với hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu xác định, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDI và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó các đối tượng dự kiến bán tổng số lương 100 tỷ “đồng tiền số AntEx" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.