Những loại cây cảnh hút bụi mịn nên trồng trong nhà

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt là tình trạng bụi mịn xuất hiện thường xuyên tại các đô thị lớn, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình.

Bên cạnh các thiết bị lọc không khí, cây cảnh cũng được xem là giải pháp tự nhiên, thân thiện với môi trường và dễ áp dụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại cây có khả năng giữ lại bụi mịn trên bề mặt lá, đồng thời hấp thụ các khí độc hại, giúp không gian sống trong lành hơn.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến trong các gia đình hiện nay. Lá cây dài, cứng, bề mặt nhẵn giúp giữ lại bụi mịn lơ lửng trong không khí.

Không chỉ vậy, lưỡi hổ còn có khả năng hấp thụ một số khí độc như formaldehyde, benzene – những chất thường phát sinh từ đồ nội thất và vật liệu xây dựng.

Ưu điểm lớn của lưỡi hổ là dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, phù hợp đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc văn phòng làm việc.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây leo, sinh trưởng nhanh, dễ thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau. Nhờ bề mặt lá rộng và số lượng lá dày, trầu bà có khả năng giữ lại lượng lớn bụi mịn trong không khí.

Bên cạnh đó, trầu bà còn giúp giảm nồng độ một số khí độc thường gặp trong nhà ở đô thị. Trầu bà có thể trồng chậu treo, đặt trên kệ hoặc để bàn, vừa tiết kiệm diện tích vừa tăng tính thẩm mỹ.

Cây lan ý

Lan ý được ưa chuộng nhờ vẻ ngoài thanh nhã và khả năng cải thiện chất lượng không khí. Lá lan ý có diện tích lớn, giúp giữ bụi mịn hiệu quả. Đồng thời, cây còn hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, góp phần giảm mùi hôi và cảm giác ngột ngạt trong nhà. Cây lan ý phù hợp với không gian kín, ánh sáng vừa phải, thích hợp đặt ở phòng khách hoặc hành lang.

Cây thường xuân

Cây thường xuân có khả năng hút bụi mịn và các chất ô nhiễm khác trong không khí hiệu quả. Loài cây này hoạt động như một "máy lọc không khí" tự nhiên, giúp làm sạch môi trường sống, đặc biệt là các khu vực gần cửa sổ hoặc nơi có bụi cao.

Lá rậm rạp của thường xuân có thể bẫy bụi siêu nhỏ và hấp thụ khí độc như formaldehyde, benzen, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ nổi tiếng với công dụng làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Bề mặt lá nha đam có thể giữ lại bụi mịn, đồng thời cây hấp thụ một số khí độc sinh ra từ sơn, chất tẩy rửa, giấy dán tường. Với kích thước nhỏ gọn, nha đam phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc bệ cửa sổ.

Cây dương xỉ

Dương xỉ là loại cây ưa ẩm, lá nhỏ và nhiều, tạo thành “màng lọc” tự nhiên cho không khí trong nhà. Cây dương xỉ có khả năng giữ lại các hạt bụi mịn, đồng thời tăng độ ẩm, giúp giảm cảm giác khô rát đường hô hấp. Dương xỉ phù hợp đặt ở phòng tắm, ban công kín hoặc gần cửa sổ, nơi có ánh sáng gián tiếp.

Cây dây nhện

Cây dây nhện (cỏ lan chi) có khả năng thanh lọc không khí tốt, giúp "hút" bụi và các khí độc như formaldehyde, benzen, CO, thậm chí còn giảm bụi mịn và cân bằng độ ẩm. Loài cây này không cần tưới nước thường xuyên do có khả năng chịu hạn nhẹ, khi đất khô gần hết mới tưới.