Công an Đà Nẵng giúp người đàn ông ở Hà Nội nhận lại 5 tỷ đồng chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 15/12, Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, cho biết vừa phối hợp Công an phường Láng, TP Hà Nội và ngân hàng hỗ hợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (trú tổ 3, thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) hoàn trả tiền cho anh Võ Cửu Long (trú phường Láng).

Trước đó, ngày 12/12, anh Võ Cửu Long chuyển nhầm số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản anh Thuyên. Hôm sau, anh Long tới Công an xã Thăng Bình để nhờ giúp đỡ.

Công an xã Thăng Bình hỗ trợ anh Long nhận lại 5 tỷ đồng chuyển nhầm. (Ảnh: C.A)

Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin, Công an xã đã mời anh Thuyên lên phối hợp làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã Thăng Bình, anh Long đã nhận lại số tiền 5 tỷ đồng. Anh Long đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên.

Cách đây 1 tháng, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cũng phối hợp với ngân hàng hoàn tất các thủ tục để trao trả toàn bộ số tiền mà người đàn ông ở Lâm Đồng chuyển nhầm vào tài khoản của nam thanh niên trú tại Đà Nẵng.

Cụ thể, chiều 12/11, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, trú phường Hòa Xuân) về việc tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng từ tài khoản mang tên Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Xuân đã hướng dẫn, phối hợp cùng Ngân hàng MB chi nhánh Hòa Thọ (142 Ông Ích Đường) để hoàn tất các thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản là anh Ngũ Hoàng Quốc Đạt (50 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nguyễn Đình Minh Thành cho biết: “Khi thấy số tiền gần 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản, tôi rất bất ngờ. Tôi biết chắc là có người bị nhầm nên lập tức đến Công an phường trình báo để trả lại. Đó là tài sản của người khác, khi biết chuyển nhầm chắc họ cũng rất lo lắng, nếu mình giữ lại thì không phải là điều đúng đắn”.